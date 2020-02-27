微軟發佈業績預警！　坦承疫情導致個人電腦營收無法達標...其他業績目標不變　

▲微軟執行長納德拉（Satya Nadella）。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

國外科技媒體THE VERGE報導，微軟週三盤後發佈業績預警，指出新冠肺炎（COVID-19）的疫情造成個人電腦業務將無法達到之前的營收目標，其他部分保持不變。

蘋果一周前就宣布，當前季度的營收可能無法達到原本的預期；另一科技大廠惠普也表示，企業對Windows 10的更新可能會延後幾季。

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微軟聲明表示，儘管強大的Windows需求符合預期，但受疫情影響的供應鏈，恢復正常的速度比第二季財報會議時預期的更慢。由於Windows OEM和Surface受到的負面影響比先前預期的要大，2020年第三季的個人電腦部門無法達到之前的設立的目標。

上個月的財報會議上，微軟發佈了個人電腦部門的季收入目標，介於107.5～111.5億美元（約新台幣3263～3384億元）之間，預測區間比以往要大，反映微軟對於中國大陸公衛狀況相關的不確定性。

微軟第二季的收入為369億美元，利潤為116億美元。Surface產品收入較去年同期增加6％，約19億美元。

個人電腦部門約佔總收入的36％、營業收入的30％；除Windows外，該部門還包括Surface、PC配件、遊戲、搜索和MSN廣告。

此一消息公佈後，微軟股價盤後下跌1.98％，英特爾盤後下跌0.84％，戴爾也下跌了0.72％。



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