　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南極洲以外六大洲均爆發疫情　新增病例數首度超過大陸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲珍藏六大洲傳統建築影像　Google地球推出22個特色房屋街景。（圖／業者提供）

新冠肺炎疫情已蔓延六大洲。圖為Google地球推出的珍藏六大洲傳統建築影像：22個特色房屋街景。（圖／業者提供）

國際中心／綜合報導

CNN報導，巴西、希臘、巴基斯坦、喬治亞周三(26日)均通報發現首宗新冠肺炎病例。至此，全球除南極洲外的六大洲均有確診病例。

世衛組織總幹事譚德塞周三在疫情通報會上表示，全球共37個國家有通報病例，中國大陸境外報告的新冠肺炎新增病例數量首度超過大陸境內。但世衛仍不會貿然宣布疫情已演變成「全球流行病」，不過，每一個國家仍需為此做好準備。

在亞洲，除中國大陸之外，日本、韓國疫情都引發高度關注。截至周四(27日)上午，日本累計確診新冠肺炎病例894例、死亡7例。韓國累計確診新冠肺炎病例達1595例、死亡12例。

韓國國會全體會議周三通過了為應對疫情而制定的「新冠肺炎三法」，具體內容包括《傳染病預防法》、《檢疫法》和《醫療法》三法的部分修訂案。

此外，伊朗衛生部周三發布通告指出，該國確診病例累計139例，其中19例死亡。伊朗總統魯哈尼表示，沒有計劃隔離任何地區和城市。

在歐洲，疫情最嚴重的國家是義大利。義大利衛生部發布的最新資料顯示，該國周三新增147例新冠肺炎確診病例，累計確診470例。義大利已有11個城鎮封城，該國北部多數學校關閉，公共活動取消。

德國的確診人數自25日起持續上升，截至26日晚，累計病例增至21例。德國聯邦衛生部警告說，德國已處在一場疫情爆發的開端。

非洲目前已有兩國發現新冠肺炎病例：阿爾及利亞25日發現國內首例，患者為義大利人。之前埃及也發現1例確診，官方聲明指出，這名患者是外國人，但未說明國籍。

北美國家中，截至周三(26日)，美國確診60例，加拿大確診12例。美國總統川普說：「新冠肺炎對美國的風險仍然非常低。」但美國疾控中心26日發現首例無法確定病源的患者，警告稱未來美國或將出現社區傳播。

南美洲26日發現首例新冠肺炎病例，是一名巴西公民，近期曾前往義大利旅行。 屬於大洋洲的澳洲目前共確診22例新冠肺炎病例，澳總理莫里森26日宣布實施新冠肺炎緊急回應計畫，他說：「全球將很快面臨病毒大流行的階段。」

譚德塞26日指出，世衛組織正在24小時持續監測疫情進展，並與多方專家保持溝通，如果疫情真的發展到了需要宣布「全球大流行」的地步，世衛組織不會有任何遲疑。

ET快訊
取消出國就能申請補償！醫事人員出國禁令「社工師也適用」
印尼看護工染疫時序表曝！兩段醫院照顧「接觸者171人」
台灣新冠肺炎「9例已解除隔離」　23人還在住院中！
義大利「旅遊建議升第三級」　2/28起從義大利返台「居家檢疫
印尼籍染疫看護院外活動行蹤曝！2/16-2/24曾搭捷運、火
LIVE／外籍女看護染疫「足跡將公布」　指揮中心最新說明
阿公鑰匙不見「抽屜鎖死封印」慌炸　他神破解7千人笑暈：一輩子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鍾南山：國外疫情大爆發　可能逆輸入感染中國

韓已有兩名防疫人員死亡　一猝死前說很辛苦一人跳漢江

對神不敬！新天地教會做禮拜禁戴口罩　生病也不准缺席

染了病毒也是愛國！　韓爭議牧師全光勳遭逮捕

韓國監獄也淪陷！來自「新天地」獄警確診感染新冠肺炎

郭台銘終究要組黨？　黃健庭看郭柯聯盟：蜜月期總有過去的一天

照定位送餐跑錯…女大生提醒「要看地址」踩雷　外送員秒變臉：嗆什麼！我不怕負評

韓法務部公務員跳漢江自殺　曾參與防控新冠肺炎疫情

韓國緊急設立「疫情特管區」　大邱250萬人在家隔離！

韓國邪教「新天地」聚會造成超級傳播 已有82人確診！

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

不斷更新／伊朗確診累計141人2死　中東地區急速蔓延…科威特破40確診

把台灣列為疫區！　義大利頒布：台人入境需隔離14天

南極洲以外六大洲均爆發疫情　新增病例數首度超過大陸

瑞德西韋「召募1000患者」臨床試驗　3月起全球展開包含亞洲

戴棒球帽、穿牛仔褲、自己提包包！哈利王子：叫我哈利就好

新冠肺炎疫情控不住！越南河內市長：就算準備好「隨時都可能停辦F1賽事」

非常戰『疫』時刻 內外兼顧很重要！一起送愛回家！

體內含特殊菌種！　61歲婦人竟可「自體釀造酒精」

快訊／繼芬蘭、瑞典後…「丹麥傳第1起確診」北歐開始淪陷　全球8萬1確診

對神不敬！新天地教會做禮拜禁戴口罩　生病也不准缺席

130萬人朝聖！5D沉浸式劇場作品首度來台　超跨界錄像藝術大師個展

國道客運防疫升級！搭車前全面測量乘客體溫　發燒、不戴口罩將拒載

醫事人員出國禁令遭批「無法源依據」　醫事司回應了！

李大中／美國一定會出兵保台？由桑德斯專訪談起

「新天地教會」滲入中國！已吸收「2萬多教徒」正被全面追查

餐飲業受疫情打擊…他曝醫師房東暖舉「免租一個月」！全網讚翻：也太佛了

約公園借錢…他遭控掏夥伴摩擦10mins還摸胸！女網友敗訴原因曝

梅復興／不見解放軍防疫？　新冠疫情給台海暴露的啟示

已陸續發燒5日！　黃女「無視封城」殺回北京發病...緊急成立調查小組

不斷更新／伊朗確診累計141人2死　中東地區急速蔓延…科威特破40確診

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

國際熱門新聞

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

大阪女導遊「二次感染」新冠肺炎！

全球新增確診首超越大陸　世衛：令人擔憂但不到大流行

東京奧運「恐延期一年」！IOC成員曝「改時間or取消」最慘後果

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

新冠侵略人類！日韓互噴疫情：民族性卑劣

即／南韓暴增334例確診！

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

日媒：台總統支持度急速上升　因對新冠嚴厲措施

WHO秘書長：疫情還不到全球大流行

在室男「破處轉大人」...媽幫加油

「病毒不分國界」　歐盟不關邊境

負責防疫工作　南韓1公務員家中身亡

南韓第13死成首例「居家隔離惡化」

更多熱門

相關新聞

南極洲熱浪來襲9天　鷹島融化約20%積雪

南極洲熱浪來襲9天　鷹島融化約20%積雪

全球暖化速度加劇，南極洲在本月初遭為期9天的熱浪侵襲，創下攝氏18.28度的高溫，打破自1961年有紀錄以來的最高溫。從美國國家航空暨太空總署（NASA）公布的衛星照片顯示，位於南極洲東北端的鷹島（Eagle Island）約有20%積雪融化。

南極洲飆20℃　融冰恐毀企鵝家園

南極洲飆20℃　融冰恐毀企鵝家園

全球陸地最低點　登曼冰川藏海平面下3.5km

全球陸地最低點　登曼冰川藏海平面下3.5km

南極洲3150億噸冰山崩解　學者：無關氣候

南極洲3150億噸冰山崩解　學者：無關氣候

南極洲海冰面積3年縮至40年新低

南極洲海冰面積3年縮至40年新低

關鍵字：

南極洲六大洲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

即／大甲媽祖遶境「延期」！

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面