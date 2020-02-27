南極洲以外六大洲均爆發疫情　新增病例數首度超過大陸

▲新冠肺炎疫情已蔓延六大洲。圖為Google地球推出的珍藏六大洲傳統建築影像：22個特色房屋街景。（圖／業者提供）

國際中心／綜合報導

CNN報導，巴西、希臘、巴基斯坦、喬治亞周三(26日)均通報發現首宗新冠肺炎病例。至此，全球除南極洲外的六大洲均有確診病例。

世衛組織總幹事譚德塞周三在疫情通報會上表示，全球共37個國家有通報病例，中國大陸境外報告的新冠肺炎新增病例數量首度超過大陸境內。但世衛仍不會貿然宣布疫情已演變成「全球流行病」，不過，每一個國家仍需為此做好準備。

在亞洲，除中國大陸之外，日本、韓國疫情都引發高度關注。截至周四(27日)上午，日本累計確診新冠肺炎病例894例、死亡7例。韓國累計確診新冠肺炎病例達1595例、死亡12例。

韓國國會全體會議周三通過了為應對疫情而制定的「新冠肺炎三法」，具體內容包括《傳染病預防法》、《檢疫法》和《醫療法》三法的部分修訂案。

此外，伊朗衛生部周三發布通告指出，該國確診病例累計139例，其中19例死亡。伊朗總統魯哈尼表示，沒有計劃隔離任何地區和城市。

在歐洲，疫情最嚴重的國家是義大利。義大利衛生部發布的最新資料顯示，該國周三新增147例新冠肺炎確診病例，累計確診470例。義大利已有11個城鎮封城，該國北部多數學校關閉，公共活動取消。

德國的確診人數自25日起持續上升，截至26日晚，累計病例增至21例。德國聯邦衛生部警告說，德國已處在一場疫情爆發的開端。

非洲目前已有兩國發現新冠肺炎病例：阿爾及利亞25日發現國內首例，患者為義大利人。之前埃及也發現1例確診，官方聲明指出，這名患者是外國人，但未說明國籍。

北美國家中，截至周三(26日)，美國確診60例，加拿大確診12例。美國總統川普說：「新冠肺炎對美國的風險仍然非常低。」但美國疾控中心26日發現首例無法確定病源的患者，警告稱未來美國或將出現社區傳播。

南美洲26日發現首例新冠肺炎病例，是一名巴西公民，近期曾前往義大利旅行。 屬於大洋洲的澳洲目前共確診22例新冠肺炎病例，澳總理莫里森26日宣布實施新冠肺炎緊急回應計畫，他說：「全球將很快面臨病毒大流行的階段。」

譚德塞26日指出，世衛組織正在24小時持續監測疫情進展，並與多方專家保持溝通，如果疫情真的發展到了需要宣布「全球大流行」的地步，世衛組織不會有任何遲疑。