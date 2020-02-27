6000人郵輪「傳奇號」誤傳1人確診新冠肺炎　險變鑽石公主號第二

▲地中海郵輪公司的傳奇號郵輪。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號在2月1日出現首例確診病患後，至今已經累積705名確診病例，讓許多國家對郵輪停靠紛紛祭出禁令。日前瑞士地中海郵輪公司的「傳奇號」（MSC Meraviglia）傳出船上疑似有一名菲律賓籍工作人員感染新冠肺炎，因此連續被兩個港口拒絕停靠，就怕此遊輪是第二艘「鑽石公主號」。

根據《福斯新聞》報導，「傳奇號」上一共搭載了約6000人，分別為4500多名遊客和1600多名工作人員。日前加勒比海上的牙買加和開曼群島的大開曼島都因為擔心船上生病的工作人員是否感染新冠肺炎，因此拒絕讓傳奇號停靠。牙買加和開曼群島的衛生部門發出的文件皆指出，為了保護國內和島上居民的健康安全，因此政府只好拒絕傳奇號郵輪的停靠。

▲傳奇號郵輪即將停靠在科蘇梅爾島。（圖／路透）



地中海郵輪公司在25日出面表示，該名生病的船員只是罹患一般流感而已，目前也已經隔離並接受藥物治療，情況穩定，船上也並未出現任何類似病例。而墨西哥當局則批准了傳奇號可以停靠在墨西哥屬的科蘇梅爾島（Cozumel）。傳奇號23日才從美國東南邊的邁阿密開始遊覽加勒比海西部，因此預計在今天或明天晚上才會抵達。

墨西哥衛生部門的文件指出，傳奇號船上全員都已通過健康檢測，加上他們自己評估後，認為該遊輪並沒有散播病毒的風險，因此核發入港許可證，同意傳奇號進入科蘇梅爾島港口，不過目前尚未確定船上的遊客是否能下船。