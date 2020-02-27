南韓確診數破1500！美機場疫檢僅針對中國　現階段「不考慮」擴大

▲紐約甘迺迪機場將實施疾病檢驗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情不斷擴大，全球共有48國出現確診病例，美國疾管中心（CDC）發言人表示，他們正在討論是否針對來自義大利、南韓、日本的旅客，進行額外的健康篩檢。CDC也指出，目前加州一例確診病患先前並無特定國家的旅遊史，因此不排除美國

CNN報導指出，美國在1月17日開始針對從中國出發的旅客，進行額外的健康檢驗時，中國新冠肺炎的確診病例僅45例，但目前日本本土確診數為194例，而鑽石公主號郵輪就有705例確診，義大利為453例，南韓則高達1595人確診，是當初中國確診數的35倍。

CDC發言人指出，現階段不會改變機場的疫檢措施，但每天都會重新評估狀況，隨時做出反應。另外，除了疫檢之外，來自中國的旅客也會受到旅行限制，在14天內曾到過中國的外籍人士不能入境美國，至於本國籍人士則必須接受額外的14天居家隔離。

美國總統川普26日在記者會上表示，未來可能針對義大利、南韓等國的旅客採取限制，但現在還不是時候，「等到某個程度，我們就會採取行動，就像我們對中國那樣。」

美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）流行病學教授阿瑟（Arthur Reingold）表示，他非常贊同在機場擴大疫檢，因為病毒正在從中國「往外」推，如果要有效阻止疫情進入美國，這是最好的方法。

不過貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）教授霍特茲（Peter Hotez）則認為，每年從日本、南韓與義大利飛抵美國的乘客超過2000萬，這樣做只會增加花費，這並不值得，而且隨著確診數增加，這個受檢國家的名單只會越來越長，尤其美國現在沒有任何確診病患，是透過機場疫檢檢查出來的。

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