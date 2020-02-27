新冠肺炎疫情控不住！越南河內市長：就算準備好「隨時都可能停辦F1賽事」

▲越南河內市長Nguyen Duc Chung。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

（中央社河內27日專電）世界一級方程式賽車（F1）預計將於4月初首次在越南河內市舉行賽事，備受關注。不過，河內市長阮德鐘表示，如果武漢肺炎疫情變複雜，不排除停止舉辦賽事的可能性。

F1的2020年賽程共有22座分站賽事，包括中國上海、越南河內、澳洲墨爾本、新加坡、日本鈴鹿市等站。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在中國爆發且在多國迅速蔓延，攪亂亞洲運動賽事的期程，多項頂級賽事被迫延期，包括上海的F1賽車中國大獎賽。

越南政府日前表示，F1賽事對越南與河內的觀光業有很大的影響，賽事仍如期舉行，將採取所有措施確保賽事安全。

不過，越南地方政府則不願打包票一定會如期舉辦F1賽事。越南「民智報」新聞網站今天報導，河內市長阮德鐘（Nguyen Duc Chung）26日表示，對於舉辦文化和運動活動，市政府將在活動前一週做出決定，儘管已準備好F1賽事所有承辦條件，但如果3月疫情變複雜，必須要停止賽事。

越南衛生部26日表示，至今境內16起冠狀病毒疾病確診病例已全數治癒出院，13日以來未出現新增病例，初步成功控制疫情。不過，近日冠狀病毒疾病在中國以外國家的疫情持續擴大，引起越南關注與擔憂。

河內市衛生廳表示，由於從韓國入境越南的旅客大增，當地備妥的隔離營區很快會無法滿足隔離需求，建議市政府徵用其他建物當作隔離營區。