影／各國股市大震盪　分析師教你「三五八法則」跟著法人賺

記者陳心怡／台北報導

本周各國股市都出現大幅震盪，尤其美股連續三個交易日累計跌逾 2000 點，嚇壞所有投資人，外資也大賣台股，在《雲端最有錢》節目中，來賓資深分析師董鍾祥指出，全球股市拉警訊的3個徵兆，並提醒投資人千萬不可大意。

董鍾祥表示，目前有三個明顯警示徵兆，分別是黃金大漲、新冠肺炎疫情延燒沒盡頭、股價呈現A字型的上漲角度，如果出現A字型，往往之後會伴隨崩跌的趨勢，不過像是台積電ADR目前雖呈現A字型，但因為它績優股，所以會出現補跌狀態，不至於到崩盤走勢。

在疫情險峻時，許多投資人會參考三大法人的動作買賣股票，投顧公司執行董事黃豐凱就提出「三五八法則」，教大家跟著法人賺錢。「三五八法則」意思是，投信持有一家公司達3%，代表已被看上；買到5%，就是鎖碼；一旦超過8%以上，若投信基金的績效正報酬10%以上，助漲，反之助跌。

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此外，如果政府在護盤，代表可以買進嗎？黃豐凱建議可以留意，如果當政府基金連續3日買超大盤超過10億以上，那就代表它要開始反轉了，但這一波疫情以來，政府並沒有這樣的作為，所以只有守，沒有攻。

資深分析師董鍾祥認為，在操作股票上，應該要基本面選股，技術面操作。另外建議投資人用移動平均線（MA）判斷做多還做空，如果在10天MA之上，就做短多，以下就獲利了結；做波段的則看60天MA，站在60MA上且均線上彎，買進。反之則賣出；260天MA，則是判斷長多或長空。