一次可驗4人！日研發出新冠病毒「新檢測法」...6小時縮短到15分鐘

▲檢測冠狀病毒疑似病例需耗時6小時。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎衝擊全球，確診人數不斷攀升，為了能更快檢測出疑似病例是否確診，日本產業技術綜合研究所（AIST）和日本杏林製藥公司（KYORIN）合作，成功開發出一款能迅速診斷出是否有病毒的儀器，將原本6小時的檢測時間縮短到15分鐘就完成。

據《共同社》報導，原本的病毒檢驗是使用PCR法，在樣本中增加病毒的特有基因，並在檢測過程中不斷大幅調整溫度，才能從混合的病毒液體中診斷是否確診。不過PCR法非常耗時，光是檢測一次就需用到6小時，再加上運送檢體的時間，導致檢測作業效率極慢。

▲日本疫情嚴峻。（圖／路透）



對此，AIST和杏林製藥組成團隊，研發了一款機器能快速讓混合病毒液體在短時間內快速升降溫，且一次能同時檢測4個人，讓檢測流程的作業時間大幅縮短許多。

據悉，這台機器每台要價數百萬元，不過由於診斷病例要先採集樣本後再送往研究機構並等待結果，導致運輸時間也是一大問題之一，因此如果各個醫療機構能夠使用此機器，就能夠當場檢測，並直接對疑似感染的病例採取隔離等防疫措施。

截至27日上午為止，日本境內一共有194位確診病例、4名死亡，停靠在橫濱港的鑽石公主號則是705例、4名死亡。日本確診病例最多的北海道也在昨（26）日宣布，北海道內約1600所中小學全部停課一週。