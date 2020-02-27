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一次可驗4人！日研發出新冠病毒「新檢測法」...6小時縮短到15分鐘

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲檢測冠狀病毒疑似病例需耗時6小時。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎衝擊全球，確診人數不斷攀升，為了能更快檢測出疑似病例是否確診，日本產業技術綜合研究所（AIST）和日本杏林製藥公司（KYORIN）合作，成功開發出一款能迅速診斷出是否有病毒的儀器，將原本6小時的檢測時間縮短到15分鐘就完成。

據《共同社》報導，原本的病毒檢驗是使用PCR法，在樣本中增加病毒的特有基因，並在檢測過程中不斷大幅調整溫度，才能從混合的病毒液體中診斷是否確診。不過PCR法非常耗時，光是檢測一次就需用到6小時，再加上運送檢體的時間，導致檢測作業效率極慢。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲日本疫情嚴峻。（圖／路透）

對此，AIST和杏林製藥組成團隊，研發了一款機器能快速讓混合病毒液體在短時間內快速升降溫，且一次能同時檢測4個人，讓檢測流程的作業時間大幅縮短許多。

據悉，這台機器每台要價數百萬元，不過由於診斷病例要先採集樣本後再送往研究機構並等待結果，導致運輸時間也是一大問題之一，因此如果各個醫療機構能夠使用此機器，就能夠當場檢測，並直接對疑似感染的病例採取隔離等防疫措施。

截至27日上午為止，日本境內一共有194位確診病例、4名死亡，停靠在橫濱港的鑽石公主號則是705例、4名死亡。日本確診病例最多的北海道也在昨（26）日宣布，北海道內約1600所中小學全部停課一週。

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