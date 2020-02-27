MSCI發威！台股爆出逾2千億元大量　台積電尾盤成交近2萬張

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（27）日開平走低，受到MSCI調整即將生效，加上國際股市表現不佳影響，台股賣壓沉重，連續失守半年線以及11,400、11,300兩大整數關卡，終場收在10,292點、下跌141點或1.24%。

今天大盤成交量為2013.42億元，是開紅盤日當天成交量2,754億元以來新高。因明晟（MSCI）指數公司公布的新一季度調整將於下周一（3月2日）生效，台股尾盤爆出大量成交金額逾246億元，占全天成交量的12.23%。

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以台積電（2330）為例，尾盤一口氣成交了1萬9,289張，佔了全天6萬981張的31.6%，可見尾盤成交之大。單單尾盤這一筆成交，總金額60.95億元。

台積電終場收在316元、下跌0.78%。

再看股王大立光（3008），尾盤成交量150張，相較全天成交863張，比重達17.38%，終場收在4430元、下跌3.28%。

鴻海（2317）尾盤成交1萬870張，佔全天成交量的20.45%，終場收在80.3元，下跌0.99%。

其他權值股，像是國泰金（2882）尾盤成交5422張、中華電（2412）2372張、台塑（1301）3245張、南亞（1303）2305張、聯發科（2454）2453張，都是當天最大的一筆成交。

以往，每逢MSCI季度調整的生效日前一交易日，台股往往會出現尾盤爆大量的情況，原因是外資尤其是被動型基金，為了因應MSCI對權重的調整，提前調整手中持股，於是導致台股尾盤爆出大量。而台股28日休市，因此在今日收盤出現爆大量情況。