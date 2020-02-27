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韓已有兩名防疫人員死亡　一猝死前說很辛苦一人跳漢江

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▲全身防護裝備的防疫人員，周一在首都圈的富平區進行消毒。據指出，韓國新冠肺 炎疫情有從大邱往北發展的趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

全身防護裝備的防疫人員，正在首都圈的富平區進行消毒時畫的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在新冠肺炎疫情衝擊下，韓國已接連有兩名參與疫情防控工作人員死亡。據全羅北道全州市完山區警方透露，周四(27日)淩晨1點多，一名男子(代號A君)在家中被妻子發現暈倒，妻子隨後報警。他的妻子對警方說，發現丈夫昏倒在房間的地板上」。

據了解，43歲的A君任職全州市政府總務科，負責新冠肺炎疫情防控等相關工作。他的妻子稱，事發前一天，A君很晚才下班，還訴告訴她「防疫情工作很辛苦」。警方在現場未發現他殺痕跡或遺書。警方表示，為釐清死因，將委託相關機構進行解剖。

在此之前，韓國法務部一名30多歲公務員在首爾跳漢江自殺。警方分析監視器後後發現，2月25日淩晨，該名公務員開著車子撞上首爾銅雀大橋的欄杆。淩晨4點57分左右跳入漢江。據瞭解，該死者在韓國法務部緊急安全計畫辦公室工作，負責新冠肺炎防疫工作。

截至目前為止，警方仍未披露他的自殺動機。 據韓國中央防疫對策本部周四通報，截至當地時間27日9時，韓國新增334例新冠肺炎確診病例，累計確診病例達1595例，死亡13例。

新增的334例確診病例中，主要仍集中在韓國大邱及慶尚北道地區。至此，大邱市累計確診病例超過千例，為1017例，廣尚北道累計321例。

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