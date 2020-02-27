Google宣布今年將在美國投資逾3000億　擴增11州的辦公室和數據中心

▲Google宣佈今年要在美國擴大投資100億美元。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

國外科技網站9TO5Google報導，Google今宣佈要在美國11州，投資興建或擴建辦公室和數據中心，總投資金額將超過100億美元（約新台幣3035億元）。

在執行長皮查伊（Sundar Pichai）的領導下，Google今年將重點關注美國11個州，包括科羅拉多州、喬治亞州、麻薩諸塞州、內布拉斯加州、紐約州、奧克拉荷馬州、俄州、賓州、德州、加州和華盛頓州，總計26處。

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去年，Google也曾做了類似的投資，投入130億美元（約新台幣3945億元），當時宣布可以增加雇用數萬位員工，並帶來一萬多個建築相關工作機會。

皮查伊在博客中表示：「這些投資將為邊城鎮和社區企業創造成千上萬個工作機會，包括Google內部職位、數據中心和可再生能源設施的建設工作。」

▲2020 Google預計投資的地點。（圖／取自9TO5Google）

Google在南部以及中西部地區，都做了投資擴展，透過集中擴張，未來兩年在科羅拉多州的員工將增加一倍，其它像是內布拉斯加州和奧克拉荷馬州的數據中心也在擴張。在東岸，Google開始遷入哈德遜花園廣場，預估2028年紐約市的員工數將增加一倍，並擴大匹茲堡和麻薩諸塞州辦事處。

Google截至去年12月31日的第四季整體成本和支出，估計增加約19％，達到368.1億美元（約新台幣1.12兆元）。

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