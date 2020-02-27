等不到病床！南韓首例「居家隔離惡化」病逝　74歲新天地教徒成第13死

▲ 大邱是南韓新冠肺炎疫情最嚴重的區域。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱受到多起群聚感染事件影響，截至今（27日）早新冠肺炎（COVID-19）病例已經突破千人，病床不足的問題也使疫情更加嚴峻。大邱稍早新增的死亡個案正是1名等不到病床的確診患者，居家隔離等待治療期間病情惡化，送醫途中便沒有心跳，成為全境第13起新冠肺炎死亡案例。

大邱市當局說明，這名74歲男性為大邱新天地教會信徒，20餘年前曾接受心臟移植手術，22日晚間出現發燒及咳嗽症狀，23日接受新冠病毒檢測，25日確認結果為陽性後在家中隔離，等待住院接受治療，居家隔離過程中呼吸困難等症狀惡化，清晨緊急送往嶺南大學醫院，上午9時不治身亡，也是南韓第2名因新冠肺炎病逝的新天地信徒。

大邱市指出，比起「在家等待空病床」的說法，「等待住院順序」的說法更加準確，因為目前是以重症患者優先住院治療的方式安排病床。衛生當局則表示，目前仍在調查男子的確切死因究竟是新冠肺炎還是痼疾。

截至27日上午，大邱新冠肺炎確診病患共1017人，其中447人正在醫院隔離治療。目前仍在家中等待住院的約有570人，其中百餘人預計今天以內就會住院。

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