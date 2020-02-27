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只要1年！全球恐70%人口染新冠肺炎　美專家：大部分為輕症

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本,東京。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎目前全球確診數已破8萬。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

武漢肺炎疫情持續擴散，目前全球累計超過8萬1000例確診。美國哈佛大學流行病專家預測，一年內，全球最高恐有70%人口感染武漢肺炎，但部分病患可能症狀輕微或無症狀。

耶魯大學公衛生院講師韓布林（James Hamblin）24日以「你可能會得冠狀病毒」為題，在美國「大西洋月刊」（The Atlantic）刊文指出，由於許多2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例並無危及性命，這個現象讓疫情特別難以抑制。

韓布林解釋，遭受H5N1禽流感等病毒感染而引發嚴重病症的病患，通常很好辨識也容易隔離，或是很快就病逝，不會只是覺得身體微恙成天在外溜達，導致病毒傳播。

此外，韓布林表示，相較武漢肺炎，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）兩種冠狀病毒疾病致死率較高，病患出現輕微或無症狀的人數也非常少，但武漢肺炎目前死亡病例已是這兩種疾病2倍以上。

韓布林指出，武漢肺炎與其他引起大眾注意的病毒不同之處，在於「它雖致命，但又不會太致命；它讓人生病，但並非以可預測、獨特可辨認的方式」。他說，武漢肺炎傳播速度，將取決於症狀輕微病例的傳染力有多強。

韓布林在文中引述哈佛大學公共衛生學院流行病學教授李畢希奇（Marc Lipsitch）表示，武漢肺炎疫情最終很可能無法抑制，一年內，全球約有40%至70%人口會遭到感染，但多數人可能只有輕微或無症狀。

韓布林指出，李畢希奇並非唯一覺得武漢肺炎會持續大規模擴散的人，流行病學家間已漸漸有共識認為，武漢肺炎最終將成為新型季節性疾病。（編輯：陳永昌）

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