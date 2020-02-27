英特爾東奧前夕舉辦電競公開賽　總獎金50萬美元





▲英特爾將舉辦電競公開賽。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）宣布，將在2020年東京奧運會（Olympic Games Tokyo 2020）前夕，舉辦英特爾世界公開賽(Intel World Open)，總獎金高達50萬美元，自3月2日起，開放全球各地玩家報名參加。

英特爾世界公開賽是英特爾與奧林匹克全球合作夥伴（Worldwide TOP Partnership）和國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）的合作延伸，此賽事將包括兩款知名電競遊戲：卡普空(Capcom)的《快打旋風5：冠軍版(Street Fighter V: Champion Edition)》和Psyonix的《火箭聯盟(Rocket League)》。《快打旋風5：冠軍版》的網路預選賽將於3月21日開打，《火箭聯盟》的網路預選賽則於5月2日揭開序幕。

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今年6月在波蘭的卡托維茲(Katowice，Poland)所舉行的現場預選賽將決定哪些隊伍能夠晉級東京電競冠軍巡迴賽。決賽將在7月22日至24日於東京Zepp DiverCity場館舉行(與奧運會場同一區域)，其中《快打旋風5：冠軍版》總獎金為$250,000美元，《火箭聯盟》總獎金為$250,000美元。

英特爾遊戲和電競業務發展總監Mark Subotnick表示，英特爾於2018年舉辦英特爾極限高手盃大賽（Intel Extreme Masters）南韓平昌巡迴賽，很高興有機會在2020年英特爾世界公開賽提升電競賽事規模。全球有超過4.9億的電競迷，舉辦世界公開賽不僅彰顯了英特爾在電競領域的全球領先地位，也得以將頂尖巡迴賽事帶到全球最盛大運動賽事的舞台。