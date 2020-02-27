高通推Snapdragon XR2參考設計　臉書公開站台、歌爾聲學已採用





▲臉書AR/VR硬體副總裁Rafael Camargo出席高通發表會。（圖／翻攝高通直播網頁）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）今（27）日宣布推出Snapdragon XR2參考設計，是全球首款支持5G的延展實境（XR）參考設計，將應用在擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）等終端裝置。

去年曾公開宣告正在開發AR虛擬實境眼鏡的臉書今年公開為高通技術發表會站台，臉書AR/VR硬體副總裁Rafael Camargo表示，未來的AR裝置，一定必須是基於5G的平台，也凸顯兩方在頭戴式領域上的合作關係。

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歌爾聲學（Goertek）也正開發此VR型態產品的參考設計，以協助全球製造商可基於此參考設計快速地擴展並製造商用AR、VR與MR產品；同時支持5G毫米波和6 GHz以下頻段，已經在愛立信的5G基礎設施提供的低延遲網路中完成測試和驗證。

效能上，比起第一代，Snapdragon XR2參考設計在CPU和GPU有2倍效能提升，影片頻寬提升4倍、解析度提升6倍，以及11倍的人工智慧效能提升。

硬體部分，Snapdragon XR2參考設計支援高達七個鏡頭，其中兩個朝內的鏡頭支援眼球追蹤。此外，還支援四個朝外的鏡頭，其中兩個RGB鏡頭用於支援MR體驗，另外兩個鏡頭用於頭部追蹤，同時還能用於生成精確的景深圖。

Snapdragon XR2搭載Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統，支援OEM廠商在2020年所開發的5G XR終端裝置。

▼高通推Snapdragon XR2參考設計，將應用在擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）與混合實境（MR）等終端裝置，下同。（圖／業者提供）