買方想撿便宜、屋主信心動搖　2月中古屋交易「沒想像中慘烈」

▲新冠肺炎疫情延燒，但做好防疫措施，民眾仍願意看屋。（示意圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

近期新冠肺炎疫情延燒，但是觀察農曆年後的民眾看屋量，跟過年前及去年12月相比差不多，顯示民眾看屋腳步未受疫情影響而放緩，反觀屋主因疫情持續擴散衝擊售屋信心，開價略為鬆動、讓價意願增加，買賣雙方價格認知差距拉近，讓2月房市交易量增加。

永慶房產集團研展中心統計今年2月全台交易量，較1月成長9%，新北、新竹縣市月增幅分別成長17%與15%，台北、桃園也都成長9%居次。每年的農曆春節假期通常落在1月或2月，若將1、2月合併觀察，排除春節因素影響，今年1~2月交易量，全台交易量較去年同期成長10%，其中桃園、新竹縣市量增超過2成。

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整體而言，今年前2月房市表現，仍優於去年同期，房市熱度不減，顯示房地產市場仍穩定回溫中。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，新冠肺炎疫情延燒，但觀察農曆年後民眾看屋量，與過年前甚至是去年12月相比不相上下，顯示民眾看屋腳步未受疫情影響而放緩。反觀屋主因疫情持續擴散衝擊售屋信心，開價略為鬆動、讓價意願增加，買賣雙方價格認知差距拉近，讓2月房市交易量增加。

至於住商不動產旗下加盟店2月成交業績，全台較上月增加0.3%，較去年同月增加38.9%。年成長以桃園表現最佳，年增45.1%，月表現以高雄較穩，較上月成長10%，其他區域各有消長，北市月衰退10.3%最多。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，桃園多數為自用客進場，讓交易表現持續維持熱度，值得注意的是，不少買方期待趁著疫情撿便宜，其中又以高價區為甚，推敲可能是北市交易量減少的原因。隨著新冠肺炎疫情越發嚴重，估計第1季在季節性因素之外又增添變數，短期仍有不小壓力。

謝志傑提醒，目前新冠肺炎疫情還看不到減緩趨勢，是房市一大變數，建議有意售屋的屋主適度調整售價，符合買方期待，縮小買賣價格認知差距，才能增加成交機會，儘早讓現金落袋為安。

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