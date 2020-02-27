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2月消費者信心6項指標皆下降　投資股市時機降幅最多

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▲▼台經中心2月份消費者信心指數調查。（圖／台經中心提供）

▲台經中心2月份消費者信心指數調查。（圖／台經中心提供）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（30）日發布1月消費者信心指數（CCI）調查，6項指標都呈現下降，其中其中「投資股市時機」一項下降幅度最多，應是受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，導致投資市場信心下降2.6點。

根據調查顯示，二月消費者信心指數(CCI)調查的總數為83.93點，與上月相較下降1.37點(109/1： 85.30)；而本次六項分項指標接呈現下降，下降幅度最多的為「未來半年投資股票時機」，本月調查為65.50點，較上個月調查結果下降2.6點(109/01：68.10)。

請繼續往下閱讀...

接著，下降幅度次多的是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為51.25點，與上個月調查結果相較下降2.15點(109/01：53.40)，下降幅度第三多的是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為96.25點，與上月的調查結果相較下降1.25點(109/01：97.50) ，第四多的則是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為111.05點，較上個月下降1.2點(109/01：112.25)。

而「未來半年國內經濟景氣」的調查結果為為92.85點，與上個月調查結果相較下降1點(109/01：93.85 )，下降幅度最少的則是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為86.65點，與上個月調查結果相較下降0.05點(109/01：86.7)。

台經中心指出，從絕對水準來看，六項指標中有五項指標偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」一項偏向樂觀。

此外，由於疫情衝擊影響，在「目前健康狀況」指標部分，較上月的調查結果下降1.3點，本月調查為111.1點較上個月112.4點下滑，再加上「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為99.1點，上個月為100.1點，下降0.25點，呈現悲觀。

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