大直「培英社會住宅」開工　柯文哲：造價8.2億、共96戶

▲大直培英社會住宅開工。（圖／北市府提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

位在台北市大直捷運站附近興建培英社會住宅工程，27日舉行開工祈福典禮。與會的台北市長柯文哲表示，此社宅造價8.2億元，為地上14層、地下3層之建築物，完工後大概有96戶，14樓建築物中1至6樓作為社會福利區，有包括幼兒園、日間照護中心、區民活動中心等相關設施。

柯文哲表示，現在蓋供宅都要求蓋得漂亮，不會像火柴盒，還有規劃林蔭大道，並規劃階梯式的戶外廣場，作為活動場所，還有空中花園。

柯文哲指出，大概這個月開工的社會住宅，完工日期都是在下一任是整內，市政是一棒接一棒，還是要長遠規劃，即使不是在任內完工剪綵，該做的還是要做，還是維持在一萬戶開工的情況下，每年完工3千戶，開工3千戶。

北市都發局表示，截至目前台北市已有3228戶(19件)社會住宅完工，尚在施工中之社會住宅有8928戶(44件)，未來培英社會住宅將再提供96戶住宅空間，基地面積為2898平方公尺，預計於2023年3月完工、2023年12月入住。



都發局補充，本案將社會住宅、明水公園、永安國小之間利用動線串聯，打造雙排林蔭大道的通學廊道，讓學童們可以悠閒、安全的上下學，並提供市民更舒適便利的活動空間，且精心規劃了一座戶外階梯廣場，未來可提供給周遭居民舉辦露天音樂會或親子活動。