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東京奧運「恐延期一年」！IOC成員曝「改時間or取消」最慘後果…日本挫在等

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▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運舉辦與否、或延期備受關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

日本新冠肺炎疫情擴散，截至27日早晨本土確診累計至189例，面對3月將開始的聖火傳遞活動，外界紛紛擔憂若東京奧委會未有應對措施，恐怕造成疫情感染更加嚴重。日前國際奧林匹克委員會（IOC）就表示，如果疫情過度危險，恐怕將取消並不可能延期或轉移陣地。

根據日本《共同社》報導，日本政府即便新冠肺炎疫情擴大，對於東京奧運的舉辦日仍堅持緊咬不改變，然而隨著確診人數每日增加，一場奧運競賽將集結世界各國選手、教練、大批遊客，對此奧委會委員日前就表示，倘若新冠肺炎疫情嚴重，不排除取消。然而日本政府隨即出來澄清，還是會持續如期準備。

加拿大籍奧運委員會資深成員龐德（Dick Pound）表示，東京奧運可能被取消或是轉移陣地市有些不可能，但卻又改口，若有可能理論上確實可以推遲到2021年舉辦，但問題是很可能會與歐美國家其他比賽撞期「如果真的出現推遲奧運，又撞期其他體育比賽，那會是非常糟糕的狀態」。

然而日本東奧倘若取消，外界分析恐怕將替日本帶來一場經濟災難，本身就相當仰賴觀光財的日本，近兩年遊客開始出走至歐美、海島，日本經濟收益不比過往，原以為藉由東京奧運可以大發觀光財，光是疫情擴散可能就讓許多運動員、觀光客猶豫，若整場比賽取消，或是硬辦可能下場損失更重，如今彷彿如在「風口浪尖上」的日本下一步怎麼做都讓大家相當關注。

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