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韓國疫情爆發比MERS還嚴重　瑞銀下修今年經濟成長率至1.9%

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▲▼南韓,大邱。（圖／路透）

▲韓國新冠肺炎疫情持續升溫，瑞銀下修韓國今年經濟成長率至1.9%。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情擴散全球，韓國近期確診病例明顯增加，成為大陸湖北省外疫情最重的地區之一。瑞銀最新公布，下修2020年韓國GDP經濟成長率預測，從原先的2.2%下調至1.9%，同時經濟活動也面臨嚴重中斷的風險，大規模的生產中斷可能會導致全球供應鏈遭遇進一步的顛覆性影響。

瑞銀財富管理投資總監辦公室發布亞太經濟透視報告指出，韓國在中東呼吸症候群（MERS）期間，訪韓的遊客數量和零售銷售量增長均重挫。疫情過後，但疫情過後在8月開始反彈，出口和生產並未受到顯著的負面干擾。

請繼續往下閱讀...

不過，瑞銀示警，這次疫情對經濟活動造成的負面影響，預期會比MERS要大得多。新冠肺炎的傳播範圍要比MERS大得多、傳播速度快得多，不確定性可能會抑制大量經濟活動，韓國政府已將警戒等級上調至最高，也是2009年以來首次，且部分生產線已停產，儘管現在未傳出大規模停產的消息，不過擴大停產，將為韓國帶來經濟上的風險。

由於韓國新冠肺炎疫情升溫，瑞銀下調韓國今年的經濟成長率預測值，從原先的2.2%下修至1.9%，但這預測的假設前提是疫情不會持續升溫，疫情在1季會得到控制，僅有零星停產、沒有大規模停產，若大陸的復工率繼續提升，預測也反映出韓國央行降息25個基點。

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