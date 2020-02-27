「疫」拳重擊新加坡外商移回口罩產線　經部：三月千萬片產能目標不變

▲經濟部表示，國內口罩的日均產量，預計三月能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，外傳外商ST Engg將在台口罩產線移回新加坡，以滿足當地防疫需求，經濟部表示，該外商已在二月初將自有設備出口至新加坡，依據國內法規僅限制口罩出口，機器設備不在此限，也不影響國內口罩產能三月達千萬片的目標。

經濟部斥資近2億元新建口罩產線，自15日起新機台陸續測試上線並投入生產，提供人力、技術與零件支援的工具機業者，逐項驗收，確認產品尺寸、電壓等等細項，並測試運轉產能，是口罩產能提升的幕後英雄。

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針對目前口罩日均產量，經濟部表示，目前日均產量已提升到600萬片以上，在工具機產業上百名專業人力的相挺下，口罩新產線本周陸續再添九台新機，向三月日均產量達千萬片的目標全力邁進。

官員指出，在口罩國家隊的努力下，台灣可望躋身全球第二大口罩製造大國，由於國內產業上中下游齊全，包括能能提供穩定的不織布原料來源，，南六企業不只是「台商回台」企業，是亞洲第2、世界排名前20的不織布大廠，更在這波口罩囤兵於產業的過程中扮演要角，充足的原料，讓台灣能夠繼續衝口罩產量。

外界好奇現在增加口罩產線，疫情過後怎麼辦？經濟部表示，蔡英文總統已指示政府做長遠考量，很多戰備的必備物資，國內必須有一定產能。

經濟部表示，未來公立醫院、以及政府附屬機關所需要的類似物資，能以國內製造為主要來源，確保國內需求，讓廠商維持一定的生產。當國家在困難、或特別的情況下，能確保更足夠的物資供應。