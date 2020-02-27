南極洲高溫破紀錄！熱浪來襲9天　融化20%積雪「出現池塘」　

▲南極洲熱浪來襲9天，鷹島融化約20%積雪。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

全球暖化速度加劇，南極洲在本月初遭為期9天的熱浪侵襲，創下攝氏18.28度的高溫，打破自1961年有紀錄以來的最高溫。從美國國家航空暨太空總署（NASA）公布的衛星照片顯示，位於南極洲東北端的鷹島（Eagle Island）約有20%積雪融化。

據CNN報導，衛星照片顯示鷹島在熱浪來襲期間的始末變化，在短短9天之內，大部分原本被雪覆蓋的土地暴露在外，島上還形成融水的池子。

南極洲在本月初測得攝氏18.28度的高溫，美國太空總署（NASA）表示，位在北半球的洛杉磯當天也測出同樣的溫度，僅一周左右時間，鷹島的積雪就融化4英吋（約10公分），大約佔該島季節性積雪總量的20%。

美國麻薩諸塞州尼柯斯學院（Nichols College）地理學家裴爾托（Mauri Pelto）告訴NASA觀測站，「我從未看過南極洲冰雪融化形成水池的速度如此之快，你可以在阿拉斯加和格陵蘭島看到這樣的融冰現象，但南極洲很罕見。」

氣候學家費特韋斯（Xavier Fettweis）繪出從南極半島流入海水的融冰量，並指出熱浪是造成今夏海平面上升的最大主因。