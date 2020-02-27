澳幣匯價創近10年新低！　換新台幣5萬多賺3600元

▲ 澳幣匯率、匯價雙創近10年新低。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

澳幣匯率持續走低，也讓民眾買澳幣變得更便宜了。根據台銀今（27）日上午牌告的現金賣出匯價，澳幣來到20.26元，創下近10年以來新低。

澳幣匯率持續走低，Fxstreet指出，澳幣走低主要是新冠病毒傳播、先前的澳洲森林大火，以及中國大陸需求減少等原因所致；另外，市場也預期澳洲GDP的下行風險將持續，經濟和全球貿易的負面影響正在拖累澳幣，使澳洲央行可能重新回到降息的軌道上。

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多達78％的出口產品將流向亞洲，但疫情的蔓延卻打亂市場節奏。雖澳洲央行顯然不願再次降息，以為澳幣提供支撐，但這態度很可能會受到影響，利率在下個月的會議之前，將再次由市場決定。

適度的利率調整可能正在醞釀之中，考慮到澳洲失業數據和近期其他不良數據的上升，可能迫使澳洲央行恢復寬鬆政策，使澳幣匯率走低。

澳幣匯率目前來到0.6552美元兌1澳幣，創下近10年來新低。

另一方面，看到台銀今天上午牌告的現金賣出匯價，澳幣來到20.26元，也是近10年以來新低。

如果以兌換新台幣5萬元計算，今天的匯價可以換到2468元澳幣；但如果以去年9月11日的高點匯價21.83元來看，當時只能換到2290元澳幣，等於如今可以多拿到178元澳幣，多賺到新台幣3600元。