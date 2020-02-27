美國確診病患恢復良好！川普：像流感一樣預防新冠肺炎

▲川普針對新冠肺炎疫情在白宮召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普26日表示，目前美國境內15例本土確診病患的情況都非常好，並呼籲民眾像預防流感一樣對待新冠肺炎（COVID-19）。疾管局也強調，美國積極防疫已經奏效，但未來仍有機會出現更多病例，目前也正在討論，是否擴大對機場入境旅客的篩檢。

川普26日在白宮召開記者會，說明新冠肺炎的應對措施，他表示，目前15例本土確診病患的情況都很好，而在這15人中，有8人已經返家，在完全康復前都必須待在家中，另外有5人完全康復，剩下2人還在醫院，「他們每個人都在好轉。」川普也提到從鑽石公主號撤離的公民，「我們有義務帶他們離開，因為他們是美國公民，如果把他們留在那邊會非常糟糕。」

川普也提到，對待新冠肺炎疫情，就要像對待流感一樣，「洗手，保持乾淨，除非必要，否則你不一定要抓住每個扶手。」川普說，若是他身邊出現有感冒症狀的人，他會盡可能地遠離。

疾病管制暨預防中心（CDC）首席副主任舒查特（Anne Schuchat）表示，美國在未來可能會出現更多病例，「（疫情爆發以來）我們採取積極的防疫措施正發揮作用，這也是美國病例數一直很低的原因，然而未來不可避免地會出現更多確診，現在就是做好準備的時候。」

目前美國只對從中國出發的旅客進行健康篩檢，CDC表示，如今義大利、南韓與日本的疫情也相當嚴重，他們正在考慮是否擴大機場入境旅客的篩檢，「我們目前沒有改變作法，但每天都在重新評估中。」目前義大利確診數為453例、日本境內確診189例，南韓則為1595例。

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