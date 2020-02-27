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7萬「準信徒」找不到！新天地教會已檢測者82%確診　大邱病例9天破千

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▲▼ 大邱新天地教會。（圖／路透）

▲ 大邱新天地教會在疫情爆發後關閉。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓今（27日）早再添334起新冠肺炎（COVID-19）病例及1人死亡，全境累計1595例確診，其中13人死亡及24人解除隔離。受到群聚感染事件影響，南韓病例集中特定地區。大邱市18日首度出現確診患者，如今時隔短短9天就突破千人感染，成為南韓疫情最為嚴重的地區。

根據大邱市及南韓中央防疫對策本部27日上午統計數字，大邱較26日下午4時增加307人確診，慶尚北道增加4人，使得大邱累計確診來數來到1017人，慶北則有321人。

大邱自出現首名確診者後，幾乎每天都增加逾百起病例，但一夜暴增超過300例卻是前所未有。當局說明，由於新天地大邱教會數千名教徒中病毒檢測呈陽性者近幾天陸續反映在統計數字上，才會導致確診人數激增。

根據新天地大邱教會截至當地時間26日晚間8時的統計，已有1848名教友接受篩檢。一篩結果已經出爐的1016人中，833人為陽性，183人為陰性，確診者占比高達82%。

南韓中央災難安全對策本部第一總括調整官金剛立今早則在記者會上說明，大邱9334名新天地信徒中出現發燒、咳嗽症狀的1299人大部分都在26日完成檢測，其餘會在今天完成，結果預計在2至3天內出爐，另還有7446人在等待檢測。

政府已經取得全境21.2萬新天地教徒名單，轉交各地方政府，優先安排有症狀者接受檢測。但新天地還有多達7萬名稱為「教育生」的準信徒，未列在名單上。金剛立表示，今早已經請中央防疫對策本部再度要求新天地交出7萬人名單。

►南韓暴增334例再添1死！累計1595確診13死　美韓軍演確定延期

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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