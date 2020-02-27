身障之家23人確診！南韓「群聚感染狂爆」　至少5家醫療機構有風險

▲ 南韓大邱一家醫院指定篩檢所人員。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓發生多起新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，慶尚北道清道郡大南醫院精神病棟已有逾百起相關確診病例，包括10名醫護人員，還有7名住院病患病逝。而南韓其他地區包括釜山市、慶尚北道漆谷郡、慶尚南道昌原市及首爾都有醫療機構傳出醫護或病患確診，恐怕有群聚感染的風險。

首爾的恩平聖母醫院21日出現首名新冠肺炎確診患者，接著短短5天內累計共12人感染，包括住院病患、病患家屬、移送病患的工作人員及看護等，目前是首爾最大規模的集體感染事件，預計還會出現更多確診病例，但最初的感染途徑目前不明。

慶北漆谷郡的重度身心障礙者照護機構「麥粒愛之家」25日一口氣爆出22人確診感染新冠肺炎，包括12名身障患者、5名身障工作者、1名醫師及1名看護師等人，26日又新增1例。

慶南昌原市的一心醫院1名46歲護士22日成為該院首起確診病例，此前曾赴大邱，被認為是感染的關鍵。接下來的5天內，該院接連傳出5人確診，包括麻醉科醫師、嬰兒病房護士、急診室護士等人，全院累計6人感染。

釜山市海雲台的療養院「分享與幸福復健療養醫院」27日有2名護理人員確診，他們平常工作的5樓及6樓已經封閉，2個樓層內的工作人員、住院患者及家屬都在其中隔離。蓮堤區的Asiad療養醫院則是截至26日有社福人員及護理人員共2人確診，因此封院隔離，但住院患者及工作人員共314人中，312人檢測結果皆為陰性。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。