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重災區大邱「病床不夠」…南韓總理坦承沒準備好　文在寅被罵爆

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▲▼南韓蔚山／一名醫療人員穿上防護服。（圖／路透）

▲圖為南韓蔚山一名醫療人員。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓總理丁世均今（27）日表示，大邱站在對抗新冠肺炎（COVID-19）的前線，然而病床數量並不足夠，即使是有床位的情況下，也有許多無法立刻接收確診者的情況，他對此感到抱歉。南韓今日上午新增334例確診，全國累計1595人感染。

《韓聯社》報導，丁世均27日坦承，多數患者都在大邱確診，然而病床數不足，應盡快投入所有可能的資源。他說，就算大邱有病床，也有許多原因而不能立即接收患者，另外，因為病床還沒準備好，還有多人在家等待治療，對此他很遺憾。

丁世均表示，在應對疫情方面，應抱持的態度是先認定家人為確診者；相關單位會積極與大邱當局合作，確保是否有可用的床位，地方長官也要留意最新數據，提前準備必要的措施。他不忘感謝醫療人員的付出。

另一方面，根據《韓國時報》，南韓總統文在寅受到猛烈批評，有民眾就在青瓦台網站發出彈劾總統的請願，截至26日下午，已有超過60萬人簽署；有人指出，口罩的價格正在上漲，且已經賣光，然而文在寅還是向中國提供300萬個口罩。

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