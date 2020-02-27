　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

僅2確診「疫苗開發速度超前」　俄羅斯曝5新冠病毒疫苗原型…病毒株來源超謎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲俄羅斯副總理戈利科娃(Tatiana Golikova)。（圖／路透）

▲俄羅斯副總理戈利科娃(Tatiana Golikova)。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／編譯

全球面對新冠肺炎蔓延，歐洲目前超過15國家出現確診，其中俄羅斯在疫情爆發初期出現2名確診病患後，隨即進入高度戒備模式，不僅將自武漢撤回的僑胞送往西伯利亞秋明市（Тюмень）進行隔離。如今俄羅斯副總理戈利科娃（Татьяна Голикова）表示，目前俄羅斯已經研發出5種新冠病毒原型疫苗。

根據《RBC.RU》報導，俄羅斯截至目前出現2例確診，且立即安排隔離治療，後續雖未再傳出確診，但仍持續與國際間互助研發新冠疫苗病毒。日前俄羅斯副總理戈利科娃在記者會上表示，俄羅斯目前已經研製出5種新型冠狀病毒原型疫苗，「在積極研發這方面，我們的醫療同仁做得相當好」。

然而戈利科娃卻表示，在實驗研發疫苗的過程中，最重要的新冠病毒菌株並非由中國提供，至於俄羅斯專家是如何取得，戈利科娃沒有多做說明，她僅表示，目前疫苗都在研發階段，有5種疫苗原型出爐，這對團隊是很大的鼓舞。

面對外界提出俄羅斯方面是否是從境內2確診身上取得病毒株，戈利科娃則回應，「這是不可能的，因為他們現在的身體狀況相當好，所以無法從他們身上取得」。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

 ▲各國科學家致力於研發疫苗。

ET快訊
已跟媽祖上香稟告延期！顏清標讚陳時中「是防疫專家」：我不是遶
中央流行疫情指揮中心調升一級開設　陳時中任指揮官
南韓全州再爆公務員身亡悲劇！生前負責防疫工作「每天加班到10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／半個歐洲「接連爆確診」　南韓軍隊淪陷「陸海空、海陸」9500人隔離

伊朗衛生部副部長「記者會整臉脹紅」　確診前畫面曝光…狂咳擦汗話說不完！

全球醫療體系頂不住！德病毒學家：新冠肺炎「絕對造成世界大流行」

南韓疫情失控原因…專家：新冠病毒傳染過程已變異「適應南韓宿主」！

WHO專家深入武漢　遭問為何不隔離？竟回：我沒進去「髒區」引砲轟

大阪女染新冠肺炎「痊癒後又感染」　專家曝2原因…病毒滿血復活威力超強！

南極洲高溫破紀錄！熱浪來襲9天　融化20%積雪「出現池塘」　

不斷更新／北海道即日起「1600學校緊急臨時停課」一周　家長認命接受

僅2確診「疫苗開發速度超前」　俄羅斯曝5新冠病毒疫苗原型…病毒株來源超謎

南韓全州再爆公務員身亡悲劇！　生前負責防疫工作「每天加班到10點」

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

越戰震撼遺跡！擊敗美的地下村落　體驗地洞躲子彈、探險古芝地道

大阪女染新冠肺炎「痊癒後又感染」　專家曝2原因…病毒滿血復活威力超強！

南極洲高溫破紀錄！熱浪來襲9天　融化20%積雪「出現池塘」　

不斷更新／北海道即日起「1600學校緊急臨時停課」一周　家長認命接受

僅2確診「疫苗開發速度超前」　俄羅斯曝5新冠病毒疫苗原型…病毒株來源超謎

南韓全州再爆公務員身亡悲劇！　生前負責防疫工作「每天加班到10點」

廚房驚見大蟑螂亂飛！24歲男大生嚇到「懸賞400元」求殺蟑...下場超慘

篩檢就要10萬！美國確診累計60例　高額醫療帳單阻礙防疫

美國確診病患恢復良好！川普：像流感一樣預防新冠肺炎

美國累計60例！加州患者感染途徑不明　CDC：可能發生社區傳播首例

中東疫情淪陷　沙烏地：暫停核發麥加簽證給朝聖者

懶人包／政院通過600億元《紓困特別條例》　各部會編列一次看

「疫情往家庭群聚發展」　施文儀建議：戴口罩時機從一不三要改為一不四要

「體恤民情，疼惜市長」桃園龍德宮8天7夜遶境　改坐車縮短為6天

慘敗日本39分　「台灣隊長」陳盈駿仍列亞洲盃資格賽最高效5人

3要點聰明挑類全委保單　存退休養老金沒煩惱

「台版富良野」最後花期！北投一日遊懶人包...必吃最長排隊傳說滷肉飯

好康報您知！　執行署台南分署法拍會光陽機車1元起標

2月消費者信心6項指標皆下降　投資股市時機降幅最多

已跟媽祖上香稟告延期...顏清標讚陳時中「防疫專家」：我不是遶境專家

「你該為自己驕傲！」　喬帥談莎娃退休：值得所有人掌聲

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

國際熱門新聞

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

大阪女導遊「二次感染」新冠肺炎！

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

全球新增確診首超越大陸　世衛：令人擔憂但不到大流行

新冠侵略人類！日韓互噴疫情：民族性卑劣

WHO秘書長：疫情還不到全球大流行

即／南韓暴增334例確診！

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

日媒：台總統支持度急速上升　因對新冠嚴厲措施

「病毒不分國界」　歐盟不關邊境

美衛生部長：N95口罩仍缺3億個

確診南韓導遊1月曾帶台灣客遊首爾

歐洲3國同天失守　新冠肺炎增3患者

即／美國槍擊　槍手在內7死

更多熱門

相關新聞

懷疑SARS、新冠病毒非自然界產物　前衛生署官員說話了

懷疑SARS、新冠病毒非自然界產物　前衛生署官員說話了

前衛生署長楊志良分析，新冠肺炎是「最成功的超級病毒」，可能會有20億人受到感染。但前衛生署副署長李龍騰認為，2、3個月之後，疫情應該就會慢慢不見，可是新冠病毒和17年前的SARS病毒，可能都不是「自然界的產物」。他也建議，清明節快到了，很多台商回來掃墓，「你又不能阻擋他，最好的方式是暫時跟中國停止往來通航三個月。」

韓國疫情爆發　今年經濟成長率難保2

韓國疫情爆發　今年經濟成長率難保2

負責防疫工作　南韓1公務員家中身亡

負責防疫工作　南韓1公務員家中身亡

北市女5天前發燒亡…家屬哭訴檢察官「只拍照沒檢疫」

北市女5天前發燒亡…家屬哭訴檢察官「只拍照沒檢疫」

篩檢就要10萬　高額帳單阻礙美防疫

篩檢就要10萬　高額帳單阻礙美防疫

關鍵字：

俄羅斯新冠肺炎新冠病毒疫苗病毒株

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐下周濕冷降雨更明顯

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面