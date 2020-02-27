廚房驚見大蟑螂亂飛！24歲男大生嚇到「懸賞400元」求殺蟑...下場超慘

▲男大生看到蟑螂，嚇到不知所措。（圖／達志／示意圖）



實習記者周依儒／綜合報導

對有些人來說，蟑螂是地球上最可怕的生物。澳洲就有一名24歲男大生，日前深夜到廚房想找東西吃，沒想到一隻巨型蟑螂突竄出亂飛，嚇得他當場不知所措，只好上網發文重金懸賞勇士「幫忙殺蟑」。不過貼文一出後，男大生雖然收到許多回覆訊息，但卻都只是看熱閙的，沒有人願意幫忙，讓他崩潰大喊「這世界怎麼了？」

據《每日郵報》報導，居住在澳洲布里斯本（Brisbane）的男大生查夫達（Bhargav Chavda），18日晚上他上完一整天的課程回到家後，原本打算去廚房找一點吃的來填飽肚子，但沒想到卻突然看到一個黑影飛來飛去，「直覺告訴我，那就是一隻大蟑螂。」

▲許多人都超怕蟑螂。（圖／達志／示意圖）

查夫達嚇到動都不敢動，但因肚子實在太餓了，當下他評估只有兩種選擇，一是勇敢殺死蟑螂，二就是餓死。不過由於切夫達實在太怕蟑螂了，根本沒辦法自己處理，於是他靈機一動，在廣告網站Gumtree上Po出20元澳幣（約400元新台幣）的「懸賞公告」，希望有人能夠立即來他家幫忙殺死蟑螂，「請自備殺蟑噴霧，因為我家只有皮帶、抹布和掃把，拜託快點，因為我快餓死了。」

貼文發出後，許多人也在下面留言，不過卻都是表示「超有趣」、「你也太有意思了吧」等等，只有一位網友告訴他「我很想幫你，但我跟你甚至在不同的州，如果你願意幫我出機票的話，我想我一定能抓住它。」發現沒有人能幫忙後，切夫達最後低落的表示「遺憾的是，這個世界到底怎麼了」，並把貼文刪除。

不過最後切夫達還是抵不過肚子餓的走進廚房找食物，但他同時也感覺蟑螂還在裡面跑來跑去，「雖然我那天晚上沒看到，但我已經做好和它再次相見的心理準備了。」