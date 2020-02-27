任潘斯為指揮官！美新冠肺炎風險仍低　川普：已做好萬全準備

▲美國總統川普（中）宣布副總統潘斯（左）為防疫指揮官。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

面對新冠肺炎疫情擴散，美國總統川普26日表示，美國已經準備好面對任何情況，儘管有大流行的可能，但對美國造成的風險仍非常低；同時，川普也宣布將由副總統潘斯擔任防疫指揮，直接向他匯報疫情。

川普26日在白宮召開記者會，他表示新冠肺炎擴散的狀況可能會惡化，但美國已經準備好應對任何情況，尤其相信美國能夠以最快的速度研發出疫苗。川普強調，儘管目前全球疫情倍增，但對於美國本土所造成的風險仍舊非常低，「我們已經非常、非常充分的準備。」

同時，川普也在記者會上宣布，由潘斯（Mike Pence）擔任疫情指揮官，負責協調醫護人員與其他專業人士，並直接向他匯報疫情。除此之外，川普表示，他同意和民主黨共同合作，為防堵疫情提供必要的資金，「我想國會願意提供25億美元的資金，或是更多，這我們當然會接受。」

另外針對日本、南韓與義大利的疫情，川普認為，現在還不是限制該國旅客入境的適當時機，他希望能將各界對新冠病毒的恐懼降至最低。

為了防堵疫情，川普表示，美國已經訂購了大量的口罩，「我們可能不需要它，但我們正在考慮最壞的情況，我們會做好準備。」川普強調，他不認為美國需要用到這些口罩，因為目前對於出入境航班，以及邊境的管制已經非常嚴格。