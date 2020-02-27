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美股漲跌互見　台股開盤小漲3點

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股四大指數昨日收盤漲跌互見，雖道瓊維持跌勢、收盤下跌123點，但受到科技股反彈激勵，那指、費半皆收漲。台股今（27）日開盤則小漲3點、以11,436點開出。

截至上午9點04分，指數上漲16點、為11,450點。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，台積電（2330）以319元開出、上漲0.15%；股王大立光（3008）以4600元開出、上漲0.43%；鴻海（2317）開在80.8元、下跌0.36%。

道瓊指數昨（26）日開盤一度漲逾400點，但隨後震盪走低並翻黒，終場下跌123點，連三個交易日累計下跌逾2000點，那指、費半則因科技股回神反彈激勵，收盤皆為上漲。

美股道瓊指數下跌 123.77點，或0.46%，收26,957.59點；標普 500 指數下跌11.79點，或0.38%，收3,116.42點；那斯達克指數上漲15.16點，或0.17%，收8,980.77點；費城半導體指數上漲3.84點，或0.22%，收1,749.95點。

國泰投信總經理張雍川指出，美股開始大跌主要是歐美國家開始反應對新冠肺炎（COVID-19）疫情的擔憂，先前案例多位於亞洲，直到最近，歐美國家才開始對防疫全面提高警覺。

張雍川表示，美股在最近這一波拉回很快速、回修將近10%，預期暫時都會在這邊整理，市場適度反應對疫情的擔憂，還有對短期經濟成長與服務業消費擔憂的反應現象，預期要待疫情趨穩之後，美股才會有比較明顯反彈空間。

另外，亞洲特別是大陸A股、台股，算是比較領先反應新冠疫情的市場，主要也是疫情源頭中國大陸，是位於亞洲地區。除了疫情之外，台股也反應了對經濟成長率下修的不安，但要出現比較明顯的反彈空間，還是要等疫情發展上面讓大家覺得安心，像是新增確診人數有明顯緩和等因素。

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