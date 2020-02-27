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歐洲3國同天失守！新冠肺炎增3患者　分別自中國、伊朗、義大利返國

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▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情在歐洲持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社奧斯陸26日綜合外電報導

挪威公共衛生署今天表示，一人被檢測出2019新型冠狀病毒陽性反應，已居家隔離；這是挪威第一例確診。

路透社報導，挪威公衛署指出，這名確診患者上週自中國返國，但患者並未出現不適，也暫時看不出有傳染給他人的風險。

挪威公衛署署長伏德（Line Vold）在記者會說：「患者未出現症狀，但因是從疫情開始爆發的中國地區返國，所以接受檢測。」

挪威公衛署不願透露患者性別與年齡。

▲新冠肺炎在義大利疫情延燒。（圖／路透）

文／中央社喬治亞特比利西26日綜合外電報導

喬治亞今天證實首起武漢肺炎病例，為南高加索（South Caucasus）地區的首例。與此同時，法國的武漢肺炎確診病例也增至第18起。

喬治亞衛生部長蒂卡拉澤（Ekaterine Tikaradze）在記者會上表示：「一名喬治亞男性國民的武漢肺炎檢測呈陽性。」

蒂卡拉澤也指出，這名感染的男性在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）的一家醫院隔離。

蒂卡拉澤提及，這名男子是從伊朗返國，途經亞塞拜然（Azerbaijan）。

此外，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今天表示，新增一名武漢肺炎感染病例，使得全國確診總數來到18人。

維宏在記者會上指出：「法國並未大流行，都只是個案病例。」他還說，將生產1500萬個保護口罩以供使用。

▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,肺炎,口罩,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利爆發新冠肺炎疫情，現街頭少有人群。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社塞爾維亞貝爾格勒26日綜合外電報導

北馬其頓共和國（North Macedonia）衛生部長菲利普斯（Venko Filipce）今天指出，已證實該國發生武漢肺炎感染首例，患者是一名最近從義大利返國的婦女。

路透社報導，菲利普斯表示：「這名患者的武漢肺炎檢測呈陽性…她是北馬其頓首位對該病原體檢測呈陽性的患者。」他還說，這名患者狀況穩定。

這名婦女是北馬其頓公民，在今天早些時候駕駛一台廂形車，從義大利開往北馬基頓尋求醫療協助。菲利普斯指出，廂形車上其他所有乘客都在接受檢測。

另外，克羅埃西亞25日也通報一名出現輕度症狀的年輕男性，於2月19至21日待在義大利米蘭期間感染武漢肺炎。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）今天在與高級衛生官員開會後表示，該國迄今未通報任何武漢肺炎病例，但該國衛生部門已準備應付任何疫情。

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