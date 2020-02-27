美衛生部長：口罩庫存不足，N95仍缺3億個　廠商日接百通電話快忙瘋

▲艾薩坦言，美國口罩庫存數量不足。（圖／路透社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）日前發出警示，提醒國內可能會出現社區感染，由於民眾、醫護人員對於口罩的需求量大，究竟還有多少庫存，也成為近期熱門的話題之一。對此，美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）表示，口罩庫存仍有3000萬片，但考量到萬一疫情爆發，需求量會更大，算一算總計還缺少3億個N95口罩，才能完全保護醫護人員。

根據《CNN》報導，艾薩提到，現階段美國仍有3000萬片外科口罩，而經過合法認證的N95口罩大約還有1200萬個，但大約有500萬個可能已經過期，萬一疫情爆發，單靠這些庫存根本不夠，如果要保護全美的醫護人員，總計還得補充3億個N95口罩，這是目前最需要盡快處理的項目之一。

▲全球各國口罩幾乎都是一片難求。

至於一般民眾是否需要用到N95口罩，艾薩說明，N95口罩主要是提供給醫護人員使用，不建議一般民眾配戴，其實最佳的防疫措施就是多洗手，沒事不要碰觸臉部，雖然是很基本的衛生常識，卻是最有效的方式。

據了解，美國為了對抗疫情，艾隆已向國會提出25億美元的防疫預算。但口罩依舊是供不應求，美國最大外科口罩製造商Prestige Ameritech的合夥人鮑恩（Mike Bowen）坦言，疫情爆發之後需求一下子暴增1000倍，每天至少都能接到100通詢問電話，庫存早已賣光，訂單仍如雪片般飛來，已經超過產能可以負荷的數量，「我們現在忙到都快發瘋了，但還是會盡量滿足大眾的需求。」