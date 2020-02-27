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曾拒解除禁台令　菲律賓總統杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

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強化醫療服務，杜特蒂「全力支持」送醫生來台受訓。（圖／Reuters）

圖文／CTWANT

菲律賓為防止新冠炎疫情擴大，11日時，曾對台灣旅客實行禁令，包括菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也一度拒絕解除禁台令，沒想到杜特蒂政府近日卻表示，為了進一步強化菲國醫生動手術的能力，提升國民醫療保健服務，杜特蒂「全力支持」送醫生到台灣進行受訓計畫。

菲律賓「每日論壇報」（The Daily Tribune）報導，接近杜特蒂的菲律賓參議員克里斯多福．吳24日透露，「我們計劃送醫生到台灣，以強化他們在菲律賓進行手術的能力」。

針對過去菲國民眾傾向到國外接受手術的作法，克里斯多福．吳誓言以參議員身分，盡可能強化菲國醫療體系，提供菲律賓人應有的醫療健保服務。他表示，「我們對菲律賓醫生寄予厚望，希望他們有能力做到這一點。因此，我們和杜特蒂全力支持這項計畫」。

克里斯多福．吳21日在菲律賓國家腎臟移植研究所（NKTI）簽署了一項聯合備忘錄，推動整合菲國所有醫療相關機構，讓菲國人更方便、容易取得政府的醫療和金錢援助，盡可能降低貧困人口的醫療費用。

雖說國際間的醫療交流是美事一樁，不過，還記得菲國為防止新冠炎疫情擴大，11日曾對台灣實行旅遊禁令，我國政府當時表示，若菲律賓不取消這項措施，將考慮採取相應對策，當時杜特蒂明確拒絕台灣的建議，不過菲國的禁令14日突然大轉彎宣布取消，如今，杜特蒂政府更「全力支持」送醫生到台灣進行受訓，只能說杜特蒂似乎有點「健忘」台灣人民，對菲律賓這種「瞬息萬變」的觀感。

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