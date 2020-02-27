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新冠肺炎侵略全人類！　日韓網友不忘互噴疫情：技術差、民族性卑劣

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▲▼鑽石公主號。（圖／路透）

▲新冠肺炎正侵略全人類，日韓網友還不忘互噴彼此的疫情，日本的最大破口就來自鑽石公主號。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

受到來自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）影響，與中國互動最頻繁的日本與南韓成為疫情最蔓延最嚴重的國家，截至26日為止，日本確診894例（郵輪705例，日本本土189例）、7死（含郵輪4例、日本本土3例），南韓確診1146例、12死，即使疫情嚴峻，但是兩國網友還是看彼此不順眼，網路上留言互噴對方的疫情，包括技術差、民族性卑劣等等。

根據PTT鄉民nutssummer參考日韓媒體上，報導彼此的疫情，在八卦板上翻譯PO兩邊網友的留言反應，引發許多鄉民的熱烈討論。

對於南韓的疫情，日本網友的留言表示，「讓人在意的是死者比日本多這點，直覺思考的話難道是日本跟南韓對重症者的醫療技術有落差嗎？這樣的話，南韓的檢查技術可能也比較差、有可能性也是不意外的，是不是也可以懷疑南韓政府公布的數字真實性？」、「總之拜託別從半島出來啊。我國也互相互相。就我來看這對彼此都好、就藉此良機斷交吧」

「是緊急事態嘛，那個沒內涵的國會開了也是沒意義的才取消了不是嘛？拋棄市民而讓議員避難....是在再現世越號的對應嘛」、「該快點限制南韓人入境了。一群一直揶揄日本是疫情震央的傢伙。我身為日本人可不會在別人困擾時慶祝。平時的做為就在這種時候報應回來了吧。完全沒有聲援南韓的意思。」、「在批評日本是第二疫情源時覺得以後他們一定會自打嘴巴，但真沒想到會這麼誇張。這樣四月的選舉也岌岌可危吧」。

對於日本的疫情，南韓網友則留言表示，「把新天地移到日本去吧！跟安倍正合適呢」、「日本代代都是既得權勢者的政治、這樣哪能進步啊，日本國民為什麼能眼睜睜看著什麼都不做呢？真是不可思議的國家」、「日本人現在眼睛充血著不要讓感染人數增進呢，一天才檢驗幾個人，病毒擴散的怎樣了呢？誰會知道」、「不算船上的病例，比南韓還少，別自滿吧」、「我們沒有新天地的話人數可是比日本要少的」。

▲▼ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

▲南韓最大的防疫破口，就來自大邱的新天地教會。（圖／路透）

網友也順便翻譯了日韓兩國看台灣疫情，南韓網友表示，「大韓民國wwww真是個笑話，文災央文罪人月娼！（月娼指文在寅支持者）」、「當初我們還怕台灣感染人數，現在看看我們被全世界當髒東西哈哈哈哈嗚嗚嗚嗚」、「台灣才是先進國家啊、保護自己國民優先，後進南韓還算個國咩？」、「台灣number one，民主選對了總統、可以換嘛？」。

日本網友表示，「台灣真的做的很好啊、一開始就禁口罩出口之類的，加油」、「連親日國都封了（旅遊警示提升）....不過這也是沒辦法的事情啊，台灣加油、希望疫情過了之後再多去玩」、「畢竟有客觀的危險，這是該做的、就算是親日好朋友也不能輕忽，請保護好台灣吧」、「（對蔡英文感謝日方合作接回公主號乘客）在這種時候也會溫言感謝、跟某K國完全不同，果然台灣才是真正的朋友」。

▲▼鑽石公主號專機回台。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲台灣對於防疫，則是戒慎恐懼。圖為鑽石公主號專機回台。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

台灣網友對此則留言表示，「台灣一個月前就限制口罩出口，還加大生產日本現在才開始要搞，韓國限制也很慢」、「台灣：北邊那兩個怎麼都爆炸了？」、「危機當頭都不忘酸對方XD」、「看日韓互嘴真的是蠻好笑的，不過台灣快要被他們包圍了，希望邊境檢疫能撐一段時間」、「別笑他們了，等遶境時換我們抖了」、「台灣真的很衰，周邊只有我們在認真防疫，四周根本都放給他爛啊！要怎麼擋」。

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