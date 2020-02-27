德、法、義表態「病毒不分國界」…義大利疫情擴散　歐盟堅持不關閉邊境

▲義大利疫情嚴峻，歐洲鄰國無意關閉邊界。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

義大利新冠肺炎確診人數激增，疫情嚴峻，但其歐盟鄰國目前並沒有關閉邊境的打算，義大利、法國、德國與歐盟執委會（EU Commission）公衛官員25日會議後表示，病毒並不分國界，關閉邊界的作法並不適當，歐盟不會暫停《申根公約》（Schengen Agreement）。

根據法新社報導，義大利確診人數已經逼近400人，死亡人數也增加至12人，為歐洲疫情最嚴重的國家。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）將疫情歸咎於醫療院所管理不當。值得注意的是，截至目前為止，義大利所有死亡病例都是老年人，或是本身已經罹患其他疾病的患者。

義大利疫情升溫之際，義大利與鄰國衛生部長們以及歐盟衛生專員共同在羅馬召開會議，各國一致認為，關閉邊境將是「不合乎比例」、「無效的」防疫措施。義大利衛生部長史佩倫札（Roberto Speranza）說，關閉邊界並不能阻擋疫情，「我們在這裡討論的是一種不分國界的病毒。」

德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）也在會議上表示，歐洲國家「非常、非常認真的看待這場疫情。」他強調，儘管新冠肺炎疫情首次進入歐洲，但目前仍不清楚完整的病毒傳染路徑，也不會直接將疫情與中國連結。

截至目前，歐洲本周爆發的新增病例大多與義大利有關，例如西班牙度假勝地特內里費島島一家旅館因為有義大利遊客確診新冠肺炎，導致數百名房客被迫隔離。另外，包括克羅埃西亞、奧地利、瑞士、法國和德國都傳出新增病例。

報導提到，儘管維持邊境開放，但當局已經宣布了針對出入境旅客的額外檢疫措施，特別是針對義大利北部倫巴底和威尼托兩個地區的旅客，包括醫療檢疫、特殊登機通道等。孔蒂強調，義大利的防疫規格「最嚴格」。

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