新冠肺炎基本傳染數超過3　日本疫情失速擴散將達社區感染標準

▲鑽石公主號。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

在討論病毒傳染的難易程度，通常會使用「基本傳染數」（R0）做為參考依據。世界衛生組織（WHO）在新冠肺炎疫情剛爆發的時候，推估基本傳染數約為1.4～2.5，但全球各個研究組織近期研究發現，得到的數值遠遠都超過WHO的預期，平均都超過3，代表新冠病毒有可能正用難以想像的速度擴散。

基本傳染數（R0）是在流行病學上指在沒有外力介入，同時所有人都沒有免疫力的情況下，評估一名感染了某種傳染病的患者，平均能夠傳染給多少人，數字愈大，代表流行病的控制愈難。

由瑞典于默奧大學（Umeå universitet）研究指出，新冠病毒（COVID-19） 的R0平均值為3.28，香港中文大學得出的數據是3.6，而美國佛羅里達大學與北京微生物流行病研究所等機構合作的團隊，得到的數據是3.8，都遠超WHO推估的1.4～2.5。

▲常見疾病的R0數值。（圖／翻攝自維基百科）

根據《日經中文網》報導，曾在2009年於日本境內大流行的新型流感，R0數值為1.4～1.6，就造成多達2千萬人感染，而新冠病毒雖然不及麻疹的12～18，卻也是不可小覷。

依照過往的防疫數據，R0數值大於1，傳染病會以指數方式散布，成為流行病（epidemic），若R0數值=1，傳染病則會變成地方性流行病，最後R0數值小於1，疫情就會逐漸消失，若要讓疫情得到控制，就要將R0數值降至1以下。

日本長崎大學專門研究新興傳染病領域的安田二朗教授指出，現在疫情已經在進入初期社區感染的邊緣，「未來的2到3周相當關鍵」。