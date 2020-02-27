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媽寶無極限！在室男到風俗場所「破處轉大人」...媽在床邊加油打氣

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日劇劇情真實上演？在室男找小姐「破處轉大人」，媽在旁加油打氣。（圖／ Ａsianwiki）

▲日劇劇情真實上演？在室男找小姐「破處轉大人」，媽在旁加油打氣。（圖／ Ａsianwiki）

圖文／CTWANT

日劇理想母子，由鈴木京香飾演的單身母親，因為奉子成婚後又離婚，她的所有希望和努力都放在由山田涼介飾演的兒子身上，在她的精心養育下成為非常出色的青年，但就是戀母情結嚴重，就算在別人面前也總是說最理想的女性就是自己的媽媽；雖說這是電視劇的劇情，不過在現實生活中，子女與父母感情好、感情親密屬正常，但如果過度依賴，恐怕就是出現了「共依存症(co-dependence)」。

日本節目探討共依存症，居然有媽媽帶處男兒子到風俗場所，請小姐幫忙破處，甚至在床邊加油打氣。（圖／ AbemaTV）

▲日本節目探討共依存症，居然有媽媽帶處男兒子到風俗場所，請小姐幫忙破處，甚至在床邊加油打氣。（圖／ AbemaTV）

過度互相依賴，無法獨立成長、情緒不成熟，可能就會延伸一連串的問題，近日，日本節目就有討論「親子共依存症」例子，誇張程度讓觀眾膛目結舌。

33歲男性，敘述「戀母情結」情況，居然一周會與媽媽一起洗澡一次。（圖／ livedoornews Twitter）

▲33歲男性敘述「戀母情結」情況，居然一周會與媽媽一起洗澡一次。（圖／ livedoornews Twitter）

日本網路電視台「AbemaTV」在節目中，探討親子共依存症例子，節目街訪各年齡層男性，詢問和媽媽感情好到什麼程度，像是約會一起逛街、共喝珍珠奶茶，部分民眾還能接受，但是最狂的是，居然有媽媽帶著處男兒子到風月場所，請應召女幫忙破處，媽媽甚至在床邊為兒子加油打氣。

媽寶無極限，男破處母在旁加油打氣。（圖／ Unsplash）

▲媽寶無極限，男破處母在旁加油打氣。（圖／ Unsplash）

除了陪「媽寶破處」，節目同時找來一名33歲男性，討論「戀母情結」，東大畢業的他，不如外界預期擁有高薪工作，收入來源是當家教每月約7萬日幣，加上父母仍會給零用錢、幫忙買衣服，更誇張的是，這名男子還一周與媽媽洗澡一次，直到30歲以前都不明白為何其他人不和媽媽共浴，誇張程度都讓現場民眾直呼太誇張，難以相信。

接訪民眾聽聞出紹會後居然一周還與媽媽洗澡一次，誇張程度讓觀眾膛目結舌。（圖／ livedoornews Twitter）

▲接訪民眾聽聞出紹會後居然一周還與媽媽洗澡一次，誇張程度讓觀眾膛目結舌。（圖／ livedoornews Twitter）

不少觀眾看完節目後紛紛留言分享經歷，有網友稱，「我有男同事跟女友去開房間，媽媽還送到賓館門口」、「我有親戚就這樣，工作面試也要媽媽陪，也確實沒交過女友，母親過世後一個人不會煮飯、洗衣，偷東西被逮3次，他已經50幾歲了」。

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