　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

先探／網路宅經濟　每逢疫情漲一波

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

近日疫情已逐漸在中國外的國家爆發大規模感染，民眾外出活動大幅減少，但當線下活動受限時，如電商、遊戲等線上產業的機會就來了。

文／吳旻蓁

肆虐全球的新冠肺炎持續燃燒，各地持續傳出確診案例，甚至死亡案例，突如其來的病毒讓全台人心惶惶，為了躲避疫情，民眾也逐漸減少外出活動機會，雖然衝擊到許多觀光、餐飲業，但當線下活動受到限制時，反而會刺激線上產業的興盛，帶動新一波宅經濟的竄起，使電商、遊戲族群紛紛探出頭搶商機。

網路宅經濟正夯

請繼續往下閱讀...

一月適逢寒假及春節長假，又恰巧碰上疫情蔓延之際，助攻遊戲類股旺季更旺，元月營收均繳出亮眼成績。遊戲股股王鈊象營收寫下歷史新高，橘子與智冠分別創十六及十三個月以來新高，個股也成為短線上資金的避風港，另外包含宇峻、大宇資、昱泉、弘煜科等股價均同步走揚，充分反應宅經濟的發酵。

去年，可以說是鈊象大豐收的一年，在手機遊戲及商用遊戲機雙引擎開動下，業績不只逐季創高，全年營收也突破五○億，達五二．九億元，每股稅前盈餘也從一八年的十四．五元大幅成長一三一％，來到三三．四九元。

延續去年的佳績，鈊象今年元月營收也突破六億關卡，創下單月新高紀錄，年增逾一○五％，法人也看好公司旗下《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》等五大手遊持續穩定成長，有望推升業績再攀新高。近日股價也在優異基本面及宅經濟題材加持下不斷創高，所有均線呈多頭排列，更於二五日衝破六○○元大關。

鈊象、宇峻旺季更旺

日前正式發表新款手遊《三國群英傳Ｍ》的宇峻表現也相當亮眼，據悉，上市前的事先登錄就已達三五萬人，遊戲一上市後更直接登上iOS暢銷排行第二名，可見人氣之好，說是近期國內最受矚目的手遊也不為過，帶動股價啟動強勁成長態勢，逐步收復十八日的跌停長黑Ｋ線。

法人也樂觀預估，在《三國群英傳Ｍ》及《拉斯維加斯娛樂城》雙款遊戲帶動下，宇峻第一季營收將有望挑戰歷史次高，且接下來幾季也將陸續推出多款遊戲，並擴大海外市場，成長動能相當可期。（全文未完）

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
快訊／建中學生驚傳墜樓　全身傷送醫搶救
北市大醫院感染科醫師失聯　女兒租屋處破門...驚見已倒地身亡
北市保全「疑染不明肺炎」與街友互毆暈倒亡！採檢結果出爐
居家隔離14天...他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解答
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／武漢肺炎對房市衝擊不容小覷

理財周刊／疫情恐慌　避險需求推升黃金白銀

理財周刊／回測支撐　嚴選轉單受惠股

理財周刊／轉單．轉進．轉運

南港台灣精品館首度運用VR新科技 5月將開放民眾參加

先探／網路宅經濟　每逢疫情漲一波

先探／ＰＣＢ股吹起反攻號角

5G頻譜標金電信三雄繳交完畢　力拼第三季開台

7類產學合作免課營業稅　僅剩技術移轉、智財權收入要課徵

微軟發佈業績預警！　坦承疫情導致個人電腦營收無法達標...其他業績目標不變　

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

理財周刊／武漢肺炎對房市衝擊不容小覷

理財周刊／疫情恐慌　避險需求推升黃金白銀

理財周刊／回測支撐　嚴選轉單受惠股

理財周刊／轉單．轉進．轉運

南港台灣精品館首度運用VR新科技 5月將開放民眾參加

先探／網路宅經濟　每逢疫情漲一波

先探／ＰＣＢ股吹起反攻號角

5G頻譜標金電信三雄繳交完畢　力拼第三季開台

7類產學合作免課營業稅　僅剩技術移轉、智財權收入要課徵

微軟發佈業績預警！　坦承疫情導致個人電腦營收無法達標...其他業績目標不變　

台北市議員王浩踢爆：社會局囤積11萬片口罩沒發

卓冠廷26日攜妻北上見游錫堃　洪慈庸今獲聘立法院顧問

銅鑼灣書店桂民海重判十年　陸委會：中共一貫手法打壓人權

張本渝凍卵7年「找不到男人！」　認了有曖昧對象...曝無法交往原因

境外IP貼假疫情+韓電影聳動劇照　「尸體、保安」用語露餡

中職／小龍女轉戰樂天　筠熹惡補百首應援　穿7要為猿帶來幸運

北市65歲醫「發燒上班」！工作3天神隱　女兒破門見屍崩潰

4歲兒子開學了…每天弄丟口罩！　蕭彤雯妙用「防丟失道具」網呼：超實用

598萬要賣屋！房主「原汁原味」上傳照片　家中超混亂場景全曝光

疫情惡化！外交部：義大利旅遊警示調升「紅色」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

財經熱門新聞

新加坡外商移回口罩產線　經部：三月千萬片產能目標不變

澳幣匯價創近10年新低！　換新台幣5萬多賺3600元

MSCI發威！台股爆出逾2千億元大量　台積電尾盤成交近2萬張

無薪假薪資將補貼40%~50%！勞長許銘春：已備41億　最長補貼3個月　

防疫酒精來了！全聯千家門市明天開賣「每人限購1瓶」

先探／台積電下一個戰場 GaN

3千萬以上有錢人　今年估破40萬人

2020胡潤全球富豪榜出爐！郭台銘、蔡衍明家族並列台灣首富

228當天要上班薪資怎麼算？　勞動部一次說清楚

謝金河：選股不選市　精準選股

全台藥局都買得到！台酒消毒酒精300ml「全面配送」

韓國疫情爆發　今年經濟成長率難保2

加油再等等！專家預估下周油價回跌四角

病毒嚇趴國際油價下跌近4%　下周國內油價可望回跌

更多熱門

相關新聞

先探／ＰＣＢ股吹起反攻號角

先探／ＰＣＢ股吹起反攻號角

說到去年台股中資金爭相追逐的目光焦點，當然不能漏掉因為５Ｇ而有如黃袍加身的ＰＣＢ產業，仔細來看，台灣的ＰＣＢ產業族群十分龐大，上中下游業者眾多，林林總總加起來至少超過三○家，整體供應鏈可說是相當完善，只是不少廠商前幾年因為整體營運狀況較為低迷，導致股價也未有較為突出的表現。

謝金河：選股不選市　精準選股

謝金河：選股不選市　精準選股

先探／疫外之財

先探／疫外之財

先探／台積電下一個戰場 GaN

先探／台積電下一個戰場 GaN

謝金河：台積電的考驗時刻

謝金河：台積電的考驗時刻

關鍵字：

先探投資週刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面