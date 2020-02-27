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先探／ＰＣＢ股吹起反攻號角

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（圖／先探投資週刊 提供）

ＰＣＢ族群的股價可說是遭到疫情下殺最嚴重的一群，不過，賣壓消化過後，反彈上漲的力道不容小覷；花旗直指抄底的時間已經到了！

文／吳禹潼

說到去年台股中資金爭相追逐的目光焦點，當然不能漏掉因為５Ｇ而有如黃袍加身的ＰＣＢ產業，仔細來看，台灣的ＰＣＢ產業族群十分龐大，上中下游業者眾多，林林總總加起來至少超過三○家，整體供應鏈可說是相當完善，只是不少廠商前幾年因為整體營運狀況較為低迷，導致股價也未有較為突出的表現。

但是，攤開去年一整年ＰＣＢ產業個股的股價走勢來看，拜５Ｇ發展加速所賜產業景氣來臨，整個族群如日中天、氣勢強勁，個股輪漲的動能十分明顯，甚至還有個股股價創下新高，表現非常亮眼。

請繼續往下閱讀...

疫情衝擊股價表現

不過，今年以來，受到新冠肺炎籠罩的利空衝擊，再加上湖北省為ＰＣＢ生產重鎮，此次該省部分區域實施交通管制，並限制跨省運輸，重擊了許多在當地設有生產據點的ＰＣＢ廠商，市場擔心受到停工影響，該產業有斷鏈的疑慮，因此，確實有不少個股成為空方攻擊的最主要標的，更有多檔去年漲幅較大的ＰＣＢ個股遭到下殺，股價大幅回檔至年線附近；整體來說，ＰＣＢ族群被說是淪為此次疫情籠罩下股價下殺的最重災區，可以說是一點也不為過。

法人分析，ＰＣＢ股受到武漢疫情衝擊，短線被賣盤被過度下殺，所幸賣壓逐漸消化後，已不再有恐慌性的賣盤出現，美系外資花旗指出，目前各地復工時間尚未明朗，當地產能難免受到波及，不過，觀察許多ＰＣＢ廠發布的公告，部分廠商紛紛表示雖然有受到影響，但幅度多半還是在可控制的範圍之內。

花旗進一步分析，以評價面來看，欣興、健鼎、景碩、台郡等，在台股新春開盤後幾乎都有一成至兩成不等的跌幅，部分評價甚至掉到近年來的平均水準以下，但回過頭來看其長期的基本面其實變化不大，因此，當前較低的股價可說是難得的機會，再加上受影響的ＰＣＢ廠其實都沒有被砍單，顯示中長期需求穩定，整體市場狀況可望持續向上，因此，花旗直指，若後續沒有再傳出任何較為重大的利空消息，長線來看，ＰＣＢ族群抄底的時間已經到了。

確實，回過頭來看長線的發展趨勢，無論是５Ｇ基地台高頻高速通訊板的設置，還是終端需求的手機用板以及可攜帶式電子產品中所需的軟硬結合板，從以上種種需求來看，５Ｇ被視為ＰＣＢ產業新一代的應用顯學，可以說是一點也不為過。由於５Ｇ的發展需兼顧高通訊速率、低延遲、高布建密度等特性，因此帶動了ＰＣＢ的需求面積擴大、層數增加、線路設計複雜，在技術門檻提高的同時，產品的利潤也跟著向上躍升，因此，更是進一步地讓相關廠商的業績表現能夠躍上檯面。

IＣ載板廠受惠需求暢旺

IＣ載板的需求從前年底以來就一直不斷升溫，在需求不斷看升的情況下，國內ＩＣ載板廠包括：欣興、景碩與南電都有望陸續受惠。ＩＣ載板依材質可以細分為ＡＢＦ與ＢＴ兩種材質，從材質的差異來看，因為ＡＢＦ導電性較佳，有同時具有細電路的優勢，因此較常應用在ＣＰＵ、ＧＰＵ之上，而ＢＴ因內含玻纖布，所以材質較硬，不容易受到熱脹冷縮影響，因此廣泛應用於通訊產品之中。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2080期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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