雲端最有錢／美股崩跌千點會成常態？　跟著神祕籌碼趨吉避凶

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新投資很怕出現黑天鵝，這次武漢肺炎就是典型黑天鵝，原本有些財經專家對市場還很樂觀以對，但是隨著疫情的延燒，日韓疫情加重，全球淪陷的病例沒有減緩的趨勢，讓全球產業斷鏈的危機正式浮出檯面，已不是觀望而已。像本周美國股市就大震盪，穆迪分析公司（Moody’s Analytics）及巴克萊銀行（Barclays）都評估，預計此波疫情將導致全球GDP下降0.3%，那接下來何種產業最受衝擊？投資人應該如何佈局？本周《雲端最有錢》為您一一解析。

另外各國股市這周都很震盪，是否有什麼警訊，是大家應該要警覺的逃命波？而神祕的三大法人籌碼投資術，該怎麼跟著賺錢呢？本周節目邀請到專家，分享在這個時局詭變的時候，怎麼跟著法人趨吉避凶選好股？哪些是飆股？哪些又是可以投資的成長股？請鎖定本周《雲端最有錢》。

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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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