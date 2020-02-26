「草率用詞、放大恐慌」　WHO秘書長：還不到全球大流行

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）



中央社

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，義大利、伊朗和南韓新型冠狀病毒確診病例驟增「令人深感擔憂」，但疫情仍能抑制，還不到全球大流行的地步。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，在巴林、伊拉克、科威特和阿曼都出現與伊朗有關聯的確診病例，而阿爾及利亞、奧地利、克羅埃西亞、德國、西班牙和瑞士的確診病例則都與義大利有關。

根據譚德塞和世衛組織發言人柴伊布（Fadela Chaib）提供的數據，中國境外37國昨天官方通報的新增確診病例共427起，首度超越北京當局通報的中國境內新增確診病例411起。

譚德塞說：「我們不應該在沒有謹慎和清晰地分析事實前，就倉促宣布疫情為全球大流行。」

世衛已於1月30日宣告新冠肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，譚德塞說，這是「我們的最高警戒層級」。

他還說：「草率使用全球大流行一詞，並無任何實質益處，只會帶來嚴重風險，放大沒有必要和缺乏根據的恐懼及汙名化，癱瘓各種體系。還可能發出錯誤訊號，讓大家認為我們已經無法抑制此病毒，這與事實不符。」

譚德塞表示，世衛將派團隊於本週末前往伊朗。世衛團隊原本預定昨天出發。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）今天發表聲明指出，伊朗境內2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例增至19例，確診病例累計139例。

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