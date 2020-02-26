7歲童術後1分鐘心臟停止跳動　祖母嘆：或許是上帝的計畫

▲Paisley Elizabeth Grace Cogsdill。（圖／翻攝自Facebook／Melody Fuller）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國南卡羅萊納州（State of South Carolina）7歲女童伊麗莎白（Paisley Elizabeth Grace Cogsdill）患有呼吸中止症，在睡覺的時候會打呼，沒有辦法好好休息，因此在21日接受切除扁桃腺的手術，卻在手術結束後1分鐘沒有心跳，隨後被宣判死亡。目前她的家人還在等待屍檢，以確認真正的死因。

伊莉莎白是一名活潑、樂觀的小女孩，喜歡打樂樂棒球和壘球，也喜歡製作手工藝品來炫耀自己的手藝，平時會跟家人上教堂，與教友間的相處也很融洽，大家都很喜歡她。

▲喪葬費募資網站。（圖／翻攝自Gofungme官方網站）

根據Daily Mail報導，伊莉莎白的祖母瑪麗（Mary Beth Truelock）表示，伊莉莎白除了受到呼吸中止症困擾之外，其他健康狀況良好，但世事無法預料，或許這是上帝的計畫，「我們都很想念她，她是一個堅強的孩子，就算知道要接受手術，也一樣笑著面對，沒有展現出一絲恐懼。」

家人們發起了一項Gofundme計畫，來籌募伊莉莎白的喪葬費，截至目前為止已經募到了3萬4138美元（約台幣103萬元），目標要達到3.5萬美元（約台幣106萬元）。