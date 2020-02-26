歐盟發布AI白皮書　KPMG：企業應檢視AI服務

▲AI示意圖。（圖／取自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

面對數位化時代的挑戰與機會，為了促進歐盟企業於數位時代的競爭力，同時保障歐盟人民隱私權等基本人權，歐盟執委會已於日前發布兩份新報告，分別是《人工智慧白皮書》及《歐盟資料策略》。

報告中除點出AI應用及資料分享所帶來的利益與風險外，也相對應的列出歐盟即將採取的行動計畫。KPMG安侯法律事務所執行顧問孫欣建議，企業應開始著手檢視自身AI服務的合規性以及對於資料運用的策略與規劃。

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孫欣表示，隨著科技發展，全球所產生的資料量成長快速，估計從2018年到2025年，資料量將暴增至少5倍。

歐盟有意在未來投資150億歐元在數位產業上，尤其是人工智慧AI領域，近2.5億歐元在資料平台與AI應用上，另外再投資20億歐元在資料空間與雲端基礎設施上。除此之外，針對在工業、健康、交通、金融、農業、能源環境、太空等產業領域亦有顯著的投資。

孫欣認為，企業若有意往前述領域發展，可關注歐盟在Horizon Europe平台上所推出的公私協力計畫，不僅可作為募資管道之一，也可以從產品設計階段即獲得歐盟監管建議。

KPMG安侯法律事務所合夥律師鍾典晏則表示，AI應用已逐漸深入生活的每個角落，例如語音助理及產品行銷，但也帶來許多疑慮，包括隱私、準確性、安全性與公平性。

歐盟希望能建立一套全歐盟一體適用的監管標準，以風險為導向規管AI應用，從產業，例如醫療、公權力領域等與使用目的決定高風險的範圍，包括人臉識別的遠程驗證技術及在僱傭決策上的相關AI應用，均被認定是高風險的科技手段。鍾典晏提醒，在發展被認定是高風險的AI應用時，應更注意個人隱私保護與公平性等監管議題，尤其是在牽涉個人資料時，要注意歐盟嚴格的個人資料保護法。