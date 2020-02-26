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北部女「找嘸感染源」結案！　名醫憂：怕脫離「家庭傳播鏈」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓。（圖／路透）

▲新冠肺炎引發多國疫情蔓延。（圖／路透，下同）

中央社

北部60餘歲婦人新冠肺炎群聚案結案，但感染源還找不到。專家黃立民今天說，此案疫調有極限，一直找感染源是浪費時間。目前有零星社區感染，只能盡力防堵。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會宣布，北部60餘歲婦人新冠肺炎家庭群聚案結案，採檢的家屬12人中，2人確診，其餘陰性；醫護採檢154人都是陰性；友人採檢12人都陰性；其他接觸者採檢64人都是陰性。

請繼續往下閱讀...

不過，確診的婦人大女兒雖然採檢3次陰性，但因其有咳嗽症狀且發病前14天曾與婦人密切接觸，列為極可能病例。目前住院隔離中。

▲▼義大利新冠肺炎，米蘭地鐵一名配戴口罩的男性乘客。（圖／路透）

陳時中說，此案已經結案，婦人的可能接觸者都已過潛伏期，疫情沒有向社會擴張的風險。至於婦人感染的源頭，會持續分析，但不強力追蹤。

台灣目前有2案社區感染的家庭群聚感染源不明，一案為北部60餘歲婦人；一案為北部80餘歲老翁。北部婦人群聚案結案，可能代表感染源找不到。

這名北部婦人近2年沒有出國史，1月22日出現發燒咳嗽症狀，22日至29日曾4度到診所就醫，被診斷為一般感冒等疾病。後來症狀遲無改善，29日被診斷肺炎，且因病情惡化，2月10日轉入加護病房，並於17日因醫院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢而確診。

台灣感染症醫學會理事長、台大小兒部主任黃立民下午接受記者聯訪時表示，疫調本來就有極限，尤其這名北部60餘歲婦人發病至今已經過了很久，很難去追這麼久以前的接觸史，如果硬要追，只是浪費力氣，而找不到感染源，可能就是社區感染。

黃立民說，目前指揮中心也已認定，台灣有零星的社區感染，但還沒有一個明顯的傳播鏈。儘管台灣近日都有新增個案，今天還有外籍看護工確診，但都還是在家庭內傳染。

黃立民表示，在疫情擔心的是家庭外的傳播鏈，如教會或其他層出不窮的生活接觸，問題就會很大條。COVID-19（新冠肺炎）病毒不會一直待在家庭內，「我們只是在等」且盡力防堵。

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▲▼香港,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

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