企業「有薪防疫假」加倍抵稅　不可與其他薪資租稅優惠並用

▲報稅示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，施行期間自今年的1月15日到明年6月30日止。勤業眾信會計師事務所今（26）日表示，新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球經濟，營利事業除做好內部防疫工作及營運因應外，應檢視紓困條例給予獎勵與補助，以降低疫情對企業營運的負面影響。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明提醒，營利事業在了解紓困特別條例時，應注意五項事項。

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一，瞭解特別條例及配合政府做好防疫工作規定，避免受罰。例如員工配合防疫規定請防疫假，營利事業應依規定給假並保障員工應有權益，如果違反規定被裁處，處新台幣100萬元以下罰鍰。

二，特別條例規定，營利事業給員工依規定請防疫假，該期間薪資額的200%可以從營利事業所得稅扣除。為營利事業給付員工薪資金額原適用其他法令規定的租稅優惠，就不能再適用，例如公司研發人員防疫假期間薪資，如果已經選擇加倍剪除規定，該部分的薪資就不能適用研發支出投資抵減優惠。

三，受疫情影響而發生營運困難的營利事業，雖然特別條例的紓困、補貼、振興措施尚有待子法規訂定，企業仍應持續並善用政府提供的補助或租稅減免措施，以降低營運成本壓力。

四，受疫情影響而發生困難的營利事業或個人，可依法申請延期或分期檢納稅捐，稅捐稽徵法第26條規定，納稅義務人因天災、事變及不可抗力的因素，或是為經濟弱勢者，不能在法定期間內繳清稅捐者，可以規定內繳納或延期或分期繳納，最長期限不可以超過三年。

五，會計師簽證申報所得稅案申請延期或分期繳納稅捐，依核准後期限繳納稅捐，不影響簽證案件優惠的適用。例如甲公司個年度均屬會計師簽證申報案件，2019年度扣除以前年度虧損後仍須自繳稅額500萬元，甲公司向國稅局申請核准分期繳納500萬元稅額，只要甲公司依規定在期限內辦理結算申報及繳納分期稅額，不影響甲公司去年扣除以前年度虧損的的適用資格。

