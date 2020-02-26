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MHI Vestas訂單到手　正式與CIP簽署彰芳暨西島離岸風場合約

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▲▼ 總統蔡英文5日前往彰化縣政府參加離岸風電誓師大會。（圖／總統府提供）

▲離岸風電。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

MHI Vestas與哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（26）宣布，完成簽署台灣彰芳暨西島離岸風場計畫合約，總裝置容量為589 MW，該訂單是MHI Vestas在亞太區首筆融資到位的風電專案計畫，未來將採用62座MHI Vestas旗艦風機V174-9.5 MW。
 
MHI Vestas銷售長簡森（Henrik Jensen）表示，彰芳暨西島的合約為MHI Vestas在亞太區第一筆確認的訂單，對於在台灣的市場定位具有重大意義，並期待將通過國際電工委員會（IEC）認證Class T等級的風機V174-9.5 MW引進台灣，同時為台灣帶來在地潔淨能源的工作機會。
 
簡森指出，這項合作專案在上週完成融資到位，未來將分成數階段進行，彰芳一期包含10座風機，裝置容量共95 MW，並將在2022年安裝；彰芳二期包含47座風機，裝置容量共446.5 MW；西島共5座風機，裝置容量為47.5 MW，將在2023年完成安裝。
 
簡森強調，在此之前，MHI Vestas與CIP已展開合作，持續推動地方供應鏈的全面升級，以符合在地的本土化要求，待專案完成後，本土化整體範疇有望為台灣經濟創造92億元的產值和5,300個工作，並且尚未納入風機使用年限中的安裝與運維等項目。

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