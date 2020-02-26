疫情導致無薪假人數增加　勞長許銘春：已備好逾41億補貼勞工薪資

▲勞動部長許銘春。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部長許銘春今（26）日表示，為了因應新冠肺炎(COVID-19)影響產業，目前勞動部已經準備好41億2500萬元的預算，其中也包含10億元的安心就業計畫。

勞動部就安基金委員會今召開會議，以勞動部所提出因應疫情措施進行討論，許銘春在會後也表示，委員會同意編列30億元，再加上就保基金原本的公務預算，總共準備好41億2500萬元，來因應武漢肺炎疫情。

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許銘春說，目前已擬好短、中、長期計畫，針對減班休息（俗稱：無薪假）勞工，除了先前已公告的「充電再出發」計畫，補助事業單位辦訓費用最高350萬元，勞工的補助訓練津貼時數也提高至每月120小時外，未來也會使用10億元經費推動安心就業計畫，預計3月中公告計畫內容。

許銘春進一步解釋，安心就業計畫就是會利用舊安基金補貼無薪假勞工薪水，目前暫定已投保薪資差額的4-5成補貼 ，目的是為協助勞資雙方可以穩定雇用關係度過這次疫情。

舉例來說，一名無薪假勞工投保勞保薪資最高級距4萬5800元，由於減班休息期間其薪資仍不可低於基本工資2萬3800元，因此其薪資差額為2萬2000元，「安心就業計畫」將補貼差額的一半，也就是11000元，1個人最長補貼3個月，也可視情況延長。

另外，許銘春也說，除了安心就業計畫外，還有規劃「安穩僱用計畫」方案，鼓勵雇主聘僱失業30天以上的勞工，每聘僱1名失業勞工將月補助雇主5000元、充電再出發計畫」、「失業給付」、「增辦失業勞工子女就學補助」、「安全設備改善協助對象擴及受影響行業別」、「員工工作生活平衡措施」、「擴大創業鳳凰貸款對象及還款緩衝措施」等項目。