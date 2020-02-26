鴻海3月3日召開首季法說會　產能恢復狀況與裕隆合作計畫成焦點

▲鴻海富士康龍華廠積極防疫。（圖／翻攝富士康）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（26）日重訊公告，預計3月3日舉辦法人說明會，期望藉此讓投資法人瞭解鴻海2020年第一季營運展望。由於新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，導致中國大陸各廠區復工進度謹慎，鴻海日前坦言對全年營收確實會有負面影響，更是引起市場高度關注產能恢復狀況。

鴻海日前宣布與裕隆合作，投入新台幣155.76億元成立合資公司，計畫將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態，打造一個從品牌到平台的跨界汽車聯盟，受到美系外資看好，並調高評等由「中立」至「加碼」，目標價由95元調高至115元，同樣成為法說會的重點之一。

請繼續往下閱讀...

有關新冠肺炎疫情影響部分，鴻海近來公開發佈的資訊不多，主要是強調保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，雖未曾對外發布季度財測數字，但也坦言對於全年營收確實會有負面影響。

鴻海同時也強調，海外廠區部分，包括越南、印度、墨西哥等地營運仍持續滿載，部分擴產計畫也正常進行中，整體詳細狀況將待情況明朗後對外說明，因此對於復工狀況與產能排配計畫，就成為首季法人說明會的關注重點。