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台灣億萬富翁最愛海外投資　東南亞最受青睞

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲調查指出，高資產客戶去年境外配置資產人數比例高達73%。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

中國信託銀行與資誠聯合會計師事務所今（26）日共同發布「2020台灣高資產客群財富報告」，調查結果顯示，高資產客戶去年境外配置資產人數比例高達73%，境外投資逐步轉往東南亞等新興市場。

根據行政院主計總處所發布的國富統計以及富比士富豪排行榜等資料，預估2020年台灣高資產客群人數達到41.17萬人，資產規模達25.85兆元。

請繼續往下閱讀...

中國信託銀行與資誠聯合會計師事務所發布「2020台灣高資產客群財富報告」，針對資產3,000萬元以上的客戶進行調查與訪談，並以資產規模1.5億元以上的企業主及非企業主進行分析。

面對全球經濟局勢的不穩定，88%的台灣高資產客群過去一年財富仍呈現增長趨勢，特別是資產規模1.5億元以上的高資產客群，過去一年財富增加的比重更高達95%，由此可知，台灣高資產客群仍透過不同的財富管理目標，進行多元布局、靈活操作。

進一步分析多元財富布局策略，資產規模1.5億元以上的客群，資金布局較廣，需要掌握境外整體投資市場環境與法令，對境外資金靈活運用有較高需求；反觀資產規模在1.5億元以下客群，期望資產持續穩健成長，對於境外金融產品服務與稅務諮詢的需求較高。從中發現高資產客群的需求多且複雜，因此有87%台灣高資產客群，在財富管理與投資需求上，傾向選擇「國內商業銀行財富管理或私人銀行單位」協助。

面對中美貿易戰持續延燒，高資產客群明顯減少對中國大陸投資，持續挹注東南亞地區。未來3年，企業主仍以全球布局為優先，從中國大陸撤出的資金，轉往東南亞地區布局；至於非企業主，則持續投入經濟基本面相較穩定的美國市場及政策利多的東南亞等新興市場。

除了增加財富來源，調查指出，高資產客群對於家族財富傳承有強烈需求，但近8成高資產客群，一年內並無具體規劃。另有75%受訪者選擇商業銀行財富管理或私人銀行單位協助傳承諮詢，期望提供「資產的重配置與管理諮詢」、「稅務、會計或法律事務等支援與諮詢」及「保單規劃諮詢」。

由此可見，高資產客群最大需求仍然是財產移轉與稅務問題，除了規劃財富配置與管理外，同時也想尋求銀行協助傳承者與繼承者建立和諧的雙向溝通管道，實踐傳承規劃。

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