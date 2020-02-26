宏碁推出智慧空氣品質解決方案　免費到校偵測空氣及改善建議

▲健身房裝設Acer Air Monitor Pro偵測器。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（26）日宣布，有感於室內空污危害加劇，繼3年前推出宏碁Air Monitor室內空氣品質偵測器後，積極發展有效的智慧空氣品質解決方案，接下來更啟動《台灣健康呼吸計畫》，免費提供「宏碁空氣專家到場服務」，號召各大校園、機關團體、公司場所一同加入對抗室內空污。

宏碁強調，Air Monitor Pro空氣品質偵測系統具模組式，目前最高檢測十個項目：溫度、濕度、亮度、一氧化碳Co、二氧化碳Co2、揮發性有機物 TVOC、臭氧 O3、甲醛、細懸浮微粒 PM2.5及 PM10。

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宏碁表示，空污日益嚴重，經由世界衛生組織(WHO)資料顯示，因空污造成的死亡佔全球死亡人口10%以上，引發全球重視，而現今大部分的人有8成時間待在室內，室內空污的影響更甚於室外，因此我國行政院環境保護署制定《室內空氣品質管理法》，並逐年擴大管制及列管。

宏碁表示，近來積極發展完整、有效的智慧空氣品質解決方案，結合Acer AI智慧團隊及各領域空氣專業設備商的力量，這兩年成功協助西台灣近九成執行抗污的校園完成建置，也陸續服務醫院、飯店、健身中心及商用大型場域。

▲宏碁智慧空氣品質教室解決方案。（圖／宏碁提供）

宏碁啟動《台灣健康呼吸計畫》，目前已透過建立空氣品質偵測系統的學校開始，深入校園宣導，讓師生們了解空污問題、同時宏碁也開放網路申請免費到場偵測服務及改善建議，第一階段仍以學校單位優先，希望先進行校園教育，之後再擴及其他機關團體。

宏碁指出，分析環境及客戶需求，以使用者、管理者角度思考，認為真正的空氣品質解決方案應該要能進行跨區多點精準偵測、將環境數值集合至雲端、透過雲端平台整合可大規模管理及即時監控，由大數據及AI演算法的推算分析，依照環境狀況進行調整，完整一站式的專業服務。



宏碁說明，完整五大功能一站式服務「宏碁智慧空氣品質解決方案」，包括「空氣品質偵測」、「即時數據監控」、「物聯設備改善」、「雲端平台整合」、「數據分析推薦」，並將Air Monitor Pro空氣品質偵測系統將進行第一線的偵查及警示，擁有多種組裝套件，可以因應各種地形快速安裝。

